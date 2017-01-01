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فيديو جد خطير..عرس تحول إلى مأتم: رجل مسلح يطلق النار على مدعوين في حفل زفاف ..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 01:33 فيديو جد خطير..عرس تحول إلى مأتم: رجل مسلح يطلق النار على مدعوين في حفل زفاف ..وهذه هي التفاصيل | دولي
فيديو جد خطير..عرس تحول إلى مأتم: رجل مسلح يطلق النار على مدعوين في حفل زفاف ..وهذه هي التفاصيل
تحول حفل زفاف بكنيسة في البرازيل، إلى مأتم، حينما أطلق شخص النار على المدعوين ما تسبب في إصابة رجلين وامرأة، وإثارة الهلع بين الحاضرين.

"شوف تيفي"


تحول حفل زفاف بكنيسة في البرازيل، إلى مأتم، حينما أطلق شخص النار على المدعوين ما تسبب في إصابة رجلين وامرأة، وإثارة الهلع بين الحاضرين.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلا يمشي خلف العروسين قبل أن يخرج مسدسه من تحت قميصه ويبدأ في إطلاق النار على الضيوف.

وأضافت الوكالة بأن الرجل يعتقد بأن اسمه "بتينو" قام بالهجوم انتقاما لمقتل شقيقه على يد أحد الضيوف واسمه "ادميلسون بيزيرا" الذي أصيب بجروح هو ووالده خلال إطلاق النار.

وأكدت ذات الوكالة نقلا عن صحف برازيلية، بأن الحادث وقع في مدينة أغريست شمال شرق البرازيل، وقد تم إكمال مراسيم الزفاف بعد نقل المصابين للمستشفى فيما لم تتمكن الشرطة من اعتقال مطلق النار.

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المغرب شوف تيفي البرازيل الرصاص الزفاف النار

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