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اعتقال مروج خطير للخمور وها شحال لقاو عندو ديال ماء الحياة

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 01:25 اعتقال مروج خطير للخمور وها شحال لقاو عندو ديال ماء الحياة | حوادث و حقوق
اعتقال مروج خطير للخمور وها شحال لقاو عندو ديال ماء الحياة
اعتقلت المصالح الأمنية صباح اليوم الثلاثاء، أخطر مروج للخمور ''ماء الحياة''، بمدينة الداخلة ونواحيها، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة

شوف تيفي

 

اعتقلت المصالح الأمنية صباح اليوم الثلاثاء، أخطر مروج للخمور "ماء الحياة"، بمدينة الداخلة ونواحيها، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة

وأفادت مصادر محلية أن المصالح الأمنية اعتقلت المتهم من داخل أحد المنازل بالمدينة، وحجزت ما يفوق 400 لتر من ماء الحياة،بالإضافة إلى العثور على مواد ومعدات خاصة يستعملها المروج في صناعة هذه المادة المسكرة.

 

 

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النيابةالعامة ماءالحياة خمور اعتقال

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