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برقية تعزية ومواساة من الملك إلى رئيس الوزراء الكندي على إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدا بكيبيك

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 01:21 برقية تعزية ومواساة من الملك إلى رئيس الوزراء الكندي على إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدا بكيبيك | بوليتيك
برقية تعزية ومواساة من الملك إلى رئيس الوزراء الكندي على إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدا بكيبيك
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء الأحد المركز الثقافي الإسلامي لمدينة كيبيك الكندية.

"شوف تيفي"


بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء الأحد المركز الثقافي الإسلامي لمدينة كيبيك الكندية.

وقال الملك في هذه البرقية إنه تلقى " بتأثر بالغ وحزن عميق نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجد المركز الاسلامي بكيبيك مخلفا عددا من الضحايا".

وجاء في برقية الملك "في هذا الظرف الأليم، أقدم لفخامتكم ومن خلالكم لأسر الضحايا كافة، وللشعب الكندي الصديق، أصدق تعازينا، وعميق مواساتنا ، ومتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعرب الملك أيضا باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن إدانته الشديدة "لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، الذي استهدف مكانا للعبادة لبلد صديق، يعد رمزا للانفتاح والتسامح"، مجددا التأكيد لرئيس الوزراء الكندي عن تضامن جلالته ومؤازرته في هذا المصاب.

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