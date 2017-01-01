بنعبدالله خائف من الإقصاء من الحكومة المقبلة ﻿

تزامنا وإقتراب إستئناف رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران لمفاوضات تشكيل الحكومة، يسود تخوف وتوجس كبير بين مسؤولي حزب التقدم والإشتراكية، من إستبعادهم من الحكومة المقبلة بعد التصريحات

شوف تيفي



تزامنا وإقتراب إستئناف رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران لمفاوضات تشكيل الحكومة، يسود تخوف وتوجس كبير بين مسؤولي حزب التقدم والإشتراكية، من إستبعادهم من الحكومة المقبلة بعد التصريحات الأخيرة للكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي في بلاطو برنامج بثته القناة الأولى.



وينبع التخوف و"الكابوس" الذي أصبح حديث مجالس مسؤولي ومناضلي حزب التقدم والإشتراكية، من مطالبة الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة إستبعاد حزب التقدم والإشتراكية من الإئتلاف الحكومي المقبل، خاصة وأن حزب التقدم والإشتراكية لايتوفر على فريق برلماني سواء بالغرفة الأولى بمجلس النواب أو الثانية بمجلس المستشارين على حد قول إدريس لشكر في تصريحه بالبرنامج التلفزي .



وما زاد من تخوقات مسؤولي حزب الكتاب، هو أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد يقبل بدخول حزب الإتحاد الإشتراكي للحكومة المقبلة بعد ترؤسه لمجلس النواب من جهة وبحثه على أغلبية عددية في مجلس النواب من جهة أخرى، خاصة وأن بن كيران سبق له أن تقدم بعرض لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لترشيح برلماني ينتمي للأغلبية حسب تعبير بن كيران نفسه.

وأضافت مصادر مطلعة، أن أعضاء بالمكتب السياسي للحزب تداولوا في موضوع إستغناء بن كيران على التحالف مع حزبهم، بعد تصريحات إدريس لشكر، والتي أشار فيها أن بن كيران يتوفر على ست أحزاب سياسية لتشكيل الحكومة، في إقصاء مباشر لحزب التقدم والإشتراكية من مفاوضات تشكيل الحكومة.





