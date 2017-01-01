عاجل..الملك محمد السادس يعزي أسرة المواطن المغربي ضحية اعتداء الهجوم على مسجد بكندا ويعرب عن متمنياته بالشفاء للمغاربة الثلاثة المصابين ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أسرة المواطن المغربي الذي ذهب ضحية اعتداء كيبيك كما بعث برقيات إلى المواطنين الثلاثة المصابين معربا عن متمنياته لهم بالشفاء العاجل.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أسرة المواطن المغربي الذي ذهب ضحية اعتداء كيبيك كما بعث برقيات إلى المواطنين الثلاثة المصابين معربا عن متمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي أنه على إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجد المركز الإسلامي الثقافي لمدينة كيبيك الكندية، بعث الملك محمد السادس ، برقية تعزية إلى أسرة المواطن المغربي عز الدين سفيان الذي ذهب ضحية هذا الاعتداء الغاشم، ضمنها تعازيه الحارة، ومواساته الصادقة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث الملك، ببرقيات إلى المواطنين المغاربة الثلاثة المصابين في هذا العمل الإجرامي الآثم، وهم سعيد العماري وسعيد أنجور، ومحمد خبار، أعرب فيها لهم عن متمنيات جلالته الصادقة بالشفاء العاجل.