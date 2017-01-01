انفراد..هؤلاء قاموا بزيارة الفنان سعد المجرد في سجنه بباريس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنان البشير عبدو وزوجته الفنانة نزهة الركراكي، قاما صباح أمس الاثنين، بزيارة ابنهما سعد المجرد بسجن فلوري بباريس من أجل الاطمئنان عليه.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن الفنان البشير عبدو وزوجته الفنانة نزهة الركراكي، قاما صباح أمس الاثنين، بزيارة ابنهما سعد المجرد بسجن فلوري بباريس من أجل الاطمئنان عليه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المحامي الفرنسي جان مارك فديدا، رافق والدي المجرد في هذه الزيارة، حتى يُطلع الفنان عن جديد القضية والخطوات التي سيتم اتباعها حتى يحصل على البراءة.

وكان المصدر ذاته قد كشف بأن المحامي الثاني المكلف بالدفاع عن المجرد، ويتعلق الأمر بالوحش "موريتي"، قد تقدم بطلب رسمي لإخراج المجرد من سجنه قبل انطلاق جلسات المحاكمة.