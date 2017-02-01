عاجل.. الأمن يداهم مقهى الحشايشية في حي مولاي رشيد بالبيضاء واعتقال 50 شخصا..وهذه هي التفاصيل+صور ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية، قامت بمداهمة مقهى مشهورة بحي مولاي رشيد بالبيضاء معروفة ببعض روادها من المنحرفين والمدمنين لتدخين مخدر "الحشيش".
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه المداهمة، أسفرت عن اعتقال 50 شخصا، وحجز كمية من الحشيش، بالإضافة إلى حجز ثلاثة أسلحة بيضاء.
وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمينة، قامت باقتياد الموقوفين إلى الدائرة الأمنية رقم 27 من أجل إخضاعهم للتنقيط، وذلك للكشف عن المبحوث عنهم المتورطين في ارتكاب بعض الجرائم.
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