صورة نادرة للملك محمد السادس وهو يبلغ من العمر أسبوعين فقط تشعل مواقع التواصل الاجتماعي+صورة ﻿

نشر سفيان البحري عبر صفحة الملك محمد السادس بالفايسبوك، ليلة اليوم الثلاثاء على الانستغرام، صورة نادرة للملك محمد السادس وهو يبلغ من العمر أسبوعين فقط.

"شوف تيفي"

نشر سفيان البحري عبر صفحة الملك محمد السادس بالفايسبوك، ليلة اليوم الثلاثاء على الانستغرام، صورة نادرة للملك محمد السادس وهو يبلغ من العمر أسبوعين فقط.



وفور نشر البحري لهذه الصورة الرائعة، تفاعل معها المغاربة بشكل كبير ، حيث عبر الجميع عن إعجابهم بها وعن حبهم للملك محمد السادس.

وعبر نشطاء آخرون عن فخرهم الكبير بالقيادة الحكيمة للملك محمد السادس، وعن عشقهم الذي لا يمكن وصفه للأسرة العلوية الشريفة.

على صعيد آخر جدد الفايسبوكيون حبهم للملك محمد السادس وإعجابهم بقائد بلدهم الذي أبهر العالم اليوم بعد خطابه القوي الذي ألقاه من قلب مقر الاتحاد الافريقي بعد عودة المغرب للاتحاد.