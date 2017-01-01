مثير.. هذا ما قام به مهاجر مغربي في إيطاليا لما اكتشف أن زوجته ماشي عذراء ليلة الدخلة ﻿

كشفت وسائل إعلام إيطالية خلال الأسبوع الجاري، عن خبر مثير، بطله مهاجر مغربي، قام بتقديم شكاية للشرطة الإيطالية ، اتهم فيها أصهاره بالمغرب بتهديده بالقتل، بعد اكتشافه خلال ما يطلق عليه بـ ''الدخلة''

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام إيطالية خلال الأسبوع الجاري، عن خبر مثير، بطله مهاجر مغربي، قام بتقديم شكاية للشرطة الإيطالية ، اتهم فيها أصهاره بالمغرب بتهديده بالقتل، بعد اكتشافه خلال ما يطلق عليه بـ "الدخلة" عدم عذرية ابنتهم التي تزوج بها.



وأوضحت المصادر ذاتها بأن المهاجر المغربي البالغ من العمر 27 سنة، قام بالزواج بمغربية تبلغ من العمر 25 سنة، بالمغرب، حيث تم توثيق عقد الزواج، ومع اقتراب موعد عرسهما، اكتشف الزوج بأن زوجته غير عذراء، بالرغم من حصولها على شهادة طبية تؤكد بأنها ما تزال عذراء ولم يتم بعد افتضاض بكارتها.



وأضافت ذات المصادر بأن الزوجة، ادعت بأنها أصيبت بمرض، عرضها لفقدان بكارتها قبل أن تنفي هذا المعطى وتشير إلى تعرضها للاغتصاب، وهو الأمر الذي أثار غضب الزوج، الذي قرر بالرغم من ذلك إقامة العرس حيث شرع في إعداد وثائق تهجيرها معه لإيطاليا، إلا أنه أصيب بالصدمة عقب اكتشافه لخيانتها له مع شخص آخر بمباركة من أفراد أسرتها.