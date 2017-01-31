 كيم كارديشيان تفجرها في وجه ترامب بسبب المسلمين وها أشنو قالت ليه ﻿
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كيم كارديشيان تفجرها في وجه ترامب بسبب المسلمين وها أشنو قالت ليه | دولي

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كيم كارديشيان تفجرها في وجه ترامب بسبب المسلمين وها أشنو قالت ليه

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 23:47 كيم كارديشيان تفجرها في وجه ترامب بسبب المسلمين وها أشنو قالت ليه | دولي
كيم كارديشيان تفجرها في وجه ترامب بسبب المسلمين وها أشنو قالت ليه
مازال الجدل يثار حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المسلمين من سبعة دول من الدخول إلى أمريكا، فبعد انتقاد هذا القرار المثير من مجموعة من الهيآت المدنية والسياسية داخل أمريكا وخارجها،

شوف تيفي

مازال الجدل يثار حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المسلمين من سبعة دول من الدخول إلى أمريكا، فبعد انتقاد هذا القرار المثير من مجموعة من الهيآت المدنية والسياسية داخل أمريكا وخارجها، خرجت المثيرة الأخرى للجدل كيم كارديشيان عن صمتها، وفجرتها في وجه ترامب بالوثيقة.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع وثيقة في حسابها على "التويتر"، تعرض من خلالها إحصائيات حول عدد الأمريكيين الذين يقتلون كل سنة على أيدي من سمتهم "المهاجرين المسلمين الجهاديين"، حسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، مشيرة إلى مقارنة مثيرة وغريبة تقول أن عدد الأمريكيين الذين يقتلون على أيدي المهاجرين لا يتعدى اثنين، في حين عدد المسلمين الذي تتم تصفيهم من طرف المسلحين الأمريكيين يصل إلى أزيد من 11000 شخص.

هذا وقد عرفت التغريدة المثيرة انتشارا واسعا، وصل صداها إلى الفضاء الأزرق الفايسبوكي.

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كيم كارديشيان تويتر تغريدة قرار دونالدترامب

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