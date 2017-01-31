خطير ومؤلم..شخص شدوه عصابة وبغاو يقطعو ليه يديه بالسيف في تزنيت..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن دوار إيمرزكان بتزينت، اهتز أخيرا، على وقع جريمة بشعة، أبطالها شخصان، قاما بشرملة شاب بطريقة بشعة، وذلك بمحاولتهما قطع يديه معا بواسطة سيف.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن دوار إيمرزكان بتزينت، اهتز أخيرا، على وقع جريمة بشعة، أبطالها شخصان، قاما بشرملة شاب بطريقة بشعة، وذلك بمحاولتهما قطع يديه معا بواسطة سيف.

وحسب الضحية في اتصال له مع "شوف تيفي" اليوم الثلاثاء، بأنه تفاجأ بتلقيه اتصالا وسط الأسبوع الماضي حوالي الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، حيث طالبه المتصل الذي لم يكشف له عن هويته بالخروج من المنزل والالتحاق به بأحد الأمكنة موضحا بأنه وفور خروجه تفاجأ بشخصين من أبناء الدوار البالغين من العمر 23 و 50 سنة، وهما يقومان بمحاصرته والاعتداء عليه بواسطة "هراوة" وسيف حاولا بواسطته قطع يديه.

وأضاف محدثنا ، بأنه تمكن من الفرار، ليتم نقله إلى مستشفى الحسن الأول بتزنيت حيث أجريت له عمليتان جراحيتان نتيجة تعرضه لجرح في أعصاب يديه معا، مشيرا إلى أن تحصل على شهادة طبية بلغت مدة العجز بها 45 يوما قدمها رفقة شكاية لمصالح الدرك الملكي لإيقاف المتورطين في الاعتداء عليه.

وفي رده إن كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات، أكد الضحية بأنه لا تربطه أية علاقة مع المعتديين عليه، موضحا بأن مصالح الدرك الملكي وإلى حدود اليوم لم تقم بعد بإيقافهما، داعيا في الوقت نفسه أصحاب القلوب الرحيمة بتقديم يد المساعدة إليه لتوفير لقمة العيش لطفليه.



