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بنعلو المدير العام السابق للمطارات سيغادر أسوار السجن غدا الأربعاء

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 23:07 بنعلو المدير العام السابق للمطارات سيغادر أسوار السجن غدا الأربعاء | مجتمع
بنعلو المدير العام السابق للمطارات سيغادر أسوار السجن غدا الأربعاء
أكد مصدر مطلع أن عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، سيغادر غدا الأربعاء أسوار السجن بعد قضاء مدة الحكم الصادرة في حقه

شوف تيفي

أكد مصدر مطلع أن عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، سيغادر غدا الأربعاء أسوار السجن بعد قضاء مدة الحكم الصادرة في حقه. وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت في سنة 2013 الحكم الابتدائي، بخمس سنوات سجنا نافذا، في حق عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق لـ"ONDA" وأحمد أمين برق الليل، الكاتب العام السابق للمكتب. حيث قضى بنعلو وراء القضبان بعد تأييد الحكم الابتدائي حوالي نصف المدة، لتقرر المحكمة بقاءه في السجن إلى غاية انقضاء مدة عقوبته، بتهمة "اختلاس أموال عمومية والمشاركة وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها" مع إسقاط تهمة "استغلال النفوذ" عنه.

 

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بنعلو المدير العام السابق للمطارات سيغادر أسوار السجن غدا الأربعاء

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