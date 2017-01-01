 هذا هو الفريق الذي اشتغل مع الملك لتيسير عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد بالمغرب.. وها شحال داير | اقتصاد

سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد بالمغرب.. وها شحال داير

السوريون يبعدون مفتاح ويخطفون ملكة جمال المغرب | ثقافة و فنون

السوريون يبعدون مفتاح ويخطفون ملكة جمال المغرب

بالفيديو.. كنيسة ترفع الآذان وسط الولايات المتحدة ببوسطن احتجاجًا على قرارات ترامب ضد المسلمين | منوعات

بالفيديو.. كنيسة ترفع الآذان وسط الولايات المتحدة ببوسطن احتجاجًا على قرارات ''ترامب'' ضد المسلمين

بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري موروكومول يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه | اقتصاد

بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري ''موروكومول'' يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد | بوليتيك

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد

صادم.. فتاة استغلت غياب أسرتها وقضت ليلة مع عشيقها داخل منزل والديها..وهذه هي النهاية المأساوية بعد دخول والدها للمنزل | دولي

صادم.. فتاة استغلت غياب أسرتها وقضت ليلة مع عشيقها داخل منزل والديها..وهذه هي النهاية المأساوية بعد

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت | اقتصاد

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت

مؤلم وبالصور.. شخصان يُنهيان حياتهما في وقت واحد بالحسيمة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور.. شخصان يُنهيان حياتهما في وقت واحد بالحسيمة

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالملك محمد السادس | بوليتيك

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالملك محمد

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

هذا هو الفريق الذي اشتغل مع الملك لتيسير عودة المغرب للاتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 22:38 هذا هو الفريق الذي اشتغل مع الملك لتيسير عودة المغرب للاتحاد الإفريقي | بوليتيك
هذا هو الفريق الذي اشتغل مع الملك لتيسير عودة المغرب للاتحاد الإفريقي
اهتمت جريدة ''لوموند'' بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وكشفت الفريق الذي اعتمد عليه الملك، والمختار بعناية لتيسير عودة المغرب إلى المنظمة، والمكون من 4 أشخاص. وشبهت الصحيفة الفريق الملكي بفريق

شوف تيفي

اهتمت جريدة "لوموند" بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وكشفت الفريق الذي اعتمد عليه الملك، والمختار بعناية لتيسير عودة المغرب إلى المنظمة، والمكون من 4 أشخاص. وشبهت الصحيفة الفريق الملكي بفريق لكرة القدم؛ مستشار الملك الطيب الفاسي الفهري، الذي تقلد منصب كاتب الدولة ثم وزيرا للخارجية ما بين 1993 و2011، ولعب الفاسي الفهري دورا في تعزيز العلاقة مع رئيس روندا "بول كاغامي"، وشرق إفريقيا بشكل عام. إلى جانبه فؤاد عالي الهمة الذي يعتبر "ليبيرو" الفريق المغربي المختار من طرف الملك، وتعني الكلمة بالإيطالية المدافع الذي يلعب الأقرب إلى مرماه وراء بقية المدافعين، حيث كان يتمتع بحرية أكبر في الحركة في أديس أبابا، وهو أكثر اللاعبين قربا من الملك ومستشاره المسؤول عن القضايا الأمنية ومرافقته في جولاته التي يقوم بها كل مرة داخل القارة الإفريقية. نجد أيضا ناصر بوريطة "وسط ميدان" منذ فبراير 2016، إذ أصبح ناصر بوريطة وزيرا مكلفا بشكل رسمي إلى جانب وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، حيث يلعبان معا في وسط الميدان الدبلوماسي. ويعد بوريطة نتاجا لدبلوماسية محمد السادس، إذ عندما كان الطيب الفاسي الفهري وزيرا للخارجية، كان بوريطة هو الذي يتحدث في معظم الأحيان إلى الصحافة، وفي الآونة الأخيرة كثيرا ما رافق الملك محمد السادس في جولاته داخل القارة، خاصة عندما ترأس مزوار قمة المناخ "كوب 22" التي عقدت في مراكش خلال نونبر 2016. ياسين المنصوري "المدافع" منذ سنة 2005، ويعد المنصوري قائدا لأجهزة الاستخبارات المغربية في الخارج، وهو أول مدني يتم تعيينه على رأس الإدارة العامة للدراسات والمستندات "لادجيد". تلقى تعليمه بالمدرسة المولوية رفقة الملك، وهو المفاوض الرئيسي لأجهزة استخبارات البلدان الغربية والعربية المقربة من المغرب.

وأحيانا ما تؤدي "لادجيد" دورها في الحماية بشكل مباشر لزعماء الدول الصديقة للمغرب، كما هو الحال بالنسبة للغابون وغينيا الاستوائية، بما في ذلك وظيفتها التنفيذية في منطقة الساحل. بحسب المحللين، فإن المدير السابق لوكالة المغرب العربي للأنباء ياسين المنصوري، نادرا ما يتحدث إلى الصحافة.

وأخيرا نزهة العلوي المحمدي"الهجوم"، على الرغم من أنه يصعب التوفيق بين مهمتي سفير المغرب في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إلا أن نزهة العلوي المحمدي، سوف تضطلع للقيام بهاتين المهمتين لأول مرة، في وضع شبيه بدور المهاجم في كرة القدم. وتم تعيين العلوي المحمدي سفيرة للمغرب في أديس أبابا منذ أكتوبر 2016، بعدما كانت سفيرة في غانا لعدة سنوات.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

هذا هو الفريق الذي اشتغل مع الملك لتيسير عودة المغرب للاتحاد الإفريقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد | بوليتيك

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالملك محمد السادس | بوليتيك

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالملك محمد السادس

عاجل ..هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته من أديس أبابا بعد قمة الاتحاد الافريقي و هذه هي المدينة التي سيزورها | بوليتيك

عاجل ..هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته من أديس أبابا بعد قمة الاتحاد الافريقي و هذه هي المدينة التي سيزورها

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم العلامة محمد ابن معجوز المزغراني | بوليتيك

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم العلامة محمد ابن معجوز المزغراني

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري..شوفو أول فيديو لهاتف سامسونغ الجديد | إيكو بالعربية
منذ 24 دقيقة

حصري..شوفو أول فيديو لهاتف ''سامسونغ'' الجديد

فيديو من قلب مطار محمد الخامس..شوفو شحال ديال البَاكاج جابو بعثة المنتخب المغربي من الغابون | بــووز

فيديو من قلب مطار محمد الخامس..شوفو شحال ديال ''البَاكاج'' جابو بعثة المنتخب المغربي من الغابون

بالفيديو..سكان حي للا مريم بالبيضاء يحتجون..عندنا غير جامع واحد و بغاو يْريْبُوه لينا فين غادي نْصليو | بــووز

بالفيديو..سكان حي للا مريم بالبيضاء يحتجون..عندنا غير جامع واحد و بغاو يْريْبُوه لينا فين غادي نْصليو

خبر اليوم.. خطاب تاريخي للملك محمد السادس في قلب إفريقيا بحضور زعماء القارة | خبر اليوم

خبر اليوم.. خطاب تاريخي للملك محمد السادس في قلب إفريقيا بحضور زعماء القارة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا هو الفريق الذي اشتغل مع الملك لتيسير عودة المغرب للاتحاد الإفريقي | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

هذا هو الفريق الذي اشتغل مع الملك لتيسير عودة المغرب للاتحاد الإفريقي

سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد بالمغرب.. وها شحال داير | اقتصاد

سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد بالمغرب.. وها شحال داير

السوريون يبعدون مفتاح ويخطفون ملكة جمال المغرب | ثقافة و فنون

السوريون يبعدون مفتاح ويخطفون ملكة جمال المغرب

بالفيديو.. كنيسة ترفع الآذان وسط الولايات المتحدة ببوسطن احتجاجًا على قرارات ترامب ضد المسلمين | منوعات

بالفيديو.. كنيسة ترفع الآذان وسط الولايات المتحدة ببوسطن احتجاجًا على قرارات ''ترامب'' ضد المسلمين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.