هذا هو الفريق الذي اشتغل مع الملك لتيسير عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ﻿

اهتمت جريدة ''لوموند'' بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وكشفت الفريق الذي اعتمد عليه الملك، والمختار بعناية لتيسير عودة المغرب إلى المنظمة، والمكون من 4 أشخاص. وشبهت الصحيفة الفريق الملكي بفريق

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اهتمت جريدة "لوموند" بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وكشفت الفريق الذي اعتمد عليه الملك، والمختار بعناية لتيسير عودة المغرب إلى المنظمة، والمكون من 4 أشخاص. وشبهت الصحيفة الفريق الملكي بفريق لكرة القدم؛ مستشار الملك الطيب الفاسي الفهري، الذي تقلد منصب كاتب الدولة ثم وزيرا للخارجية ما بين 1993 و2011، ولعب الفاسي الفهري دورا في تعزيز العلاقة مع رئيس روندا "بول كاغامي"، وشرق إفريقيا بشكل عام. إلى جانبه فؤاد عالي الهمة الذي يعتبر "ليبيرو" الفريق المغربي المختار من طرف الملك، وتعني الكلمة بالإيطالية المدافع الذي يلعب الأقرب إلى مرماه وراء بقية المدافعين، حيث كان يتمتع بحرية أكبر في الحركة في أديس أبابا، وهو أكثر اللاعبين قربا من الملك ومستشاره المسؤول عن القضايا الأمنية ومرافقته في جولاته التي يقوم بها كل مرة داخل القارة الإفريقية. نجد أيضا ناصر بوريطة "وسط ميدان" منذ فبراير 2016، إذ أصبح ناصر بوريطة وزيرا مكلفا بشكل رسمي إلى جانب وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، حيث يلعبان معا في وسط الميدان الدبلوماسي. ويعد بوريطة نتاجا لدبلوماسية محمد السادس، إذ عندما كان الطيب الفاسي الفهري وزيرا للخارجية، كان بوريطة هو الذي يتحدث في معظم الأحيان إلى الصحافة، وفي الآونة الأخيرة كثيرا ما رافق الملك محمد السادس في جولاته داخل القارة، خاصة عندما ترأس مزوار قمة المناخ "كوب 22" التي عقدت في مراكش خلال نونبر 2016. ياسين المنصوري "المدافع" منذ سنة 2005، ويعد المنصوري قائدا لأجهزة الاستخبارات المغربية في الخارج، وهو أول مدني يتم تعيينه على رأس الإدارة العامة للدراسات والمستندات "لادجيد". تلقى تعليمه بالمدرسة المولوية رفقة الملك، وهو المفاوض الرئيسي لأجهزة استخبارات البلدان الغربية والعربية المقربة من المغرب.

وأحيانا ما تؤدي "لادجيد" دورها في الحماية بشكل مباشر لزعماء الدول الصديقة للمغرب، كما هو الحال بالنسبة للغابون وغينيا الاستوائية، بما في ذلك وظيفتها التنفيذية في منطقة الساحل. بحسب المحللين، فإن المدير السابق لوكالة المغرب العربي للأنباء ياسين المنصوري، نادرا ما يتحدث إلى الصحافة.

وأخيرا نزهة العلوي المحمدي"الهجوم"، على الرغم من أنه يصعب التوفيق بين مهمتي سفير المغرب في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إلا أن نزهة العلوي المحمدي، سوف تضطلع للقيام بهاتين المهمتين لأول مرة، في وضع شبيه بدور المهاجم في كرة القدم. وتم تعيين العلوي المحمدي سفيرة للمغرب في أديس أبابا منذ أكتوبر 2016، بعدما كانت سفيرة في غانا لعدة سنوات.