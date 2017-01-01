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سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد بالمغرب.. وها شحال داير

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 21:52 سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد بالمغرب.. وها شحال داير | اقتصاد
سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد بالمغرب.. وها شحال داير
قدمت شركة سامسونغ كلاكسي اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية لها بالبيضاء، هاتفين ذكيين جديدين، ويتعلق الأمر بـ a3 وa7، الذي يتوفران على مجموعة من المميزات بالمقارنة مع المنتجات السابقة.

"شوف تيفي"

قدمت شركة سامسونغ كلاكسي اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية لها بالبيضاء، هاتفين ذكيين جديدين، ويتعلق الأمر بـ a3 وa7، الذي يتوفران على مجموعة من المميزات بالمقارنة مع المنتجات السابقة.

وأوضحت سامسونغ بأن هاذين الهاتفين، يتميزان بقدرتهما على مقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى توفرهما على كاميرا أمامية وأخرى خلفية تصل قدرتها إلى 16 ميغا بيكسيل.

وقررت شركة سامسونغ اعتماد استراتيجية جديدة في المغرب، وذلك بالاقتراب من المستهلك وتقديم مزيد من العروض للمستهلك المغربي القريب من كل الإصدرات الجديدة في مجال التكنولوجيا الجديدة.

وبخصوص أسعار هاتف سامسنونغ a3 فهو 3290 درهم، أما الهاتف a7 فهو 4999.

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