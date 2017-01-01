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السوريون يبعدون مفتاح ويخطفون ملكة جمال المغرب

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 21:30 السوريون يبعدون مفتاح ويخطفون ملكة جمال المغرب | ثقافة و فنون
السوريون يبعدون مفتاح ويخطفون ملكة جمال المغرب
في إطار التحضيرات لإنتاج فيلم عربي تاريخي ضخم، كشف مصدر مطلع أن من بين المغاربة الذين سيشاركون في هذا العمل، أسماء قرطبي المغربية التي تم اختيارها ملكة جمال القارات في إحدى المسابقات الدولية..

شوف تيفي

في إطار التحضيرات لإنتاج فيلم عربي تاريخي ضخم، كشف مصدر مطلع أن من بين المغاربة الذين سيشاركون في هذا العمل، أسماء قرطبي المغربية التي تم اختيارها ملكة جمال القارات في إحدى المسابقات الدولية..

وأضاف المصدر ذاته أن فريق العمل لن يختار من بين ممثليه الفنان محمد مفتاح الذي يعتبر وجها مألوفا في الأفلام التاريخية العربية، لأسباب خاصة، في حين سيركز المنتج والمخرج على فنانين شباب سيخوضون التجربة الجديدة لأول مرة.

المسلسل سيتم تصويره حسب نفس المصدر في رومانيا، وسيشارك فيه أبرز الممثلين السوريين بينهم جمال سليمان وسلافة معمار وآخرون.

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‫شوف تيفي

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أسماءقرطبي فيلم تصوير محمدمفتاح

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