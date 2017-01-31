 بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري ''موروكومول'' يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري موروكومول يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه | اقتصاد

بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري ''موروكومول'' يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد | بوليتيك

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد

صادم.. فتاة استغلت غياب أسرتها وقضت ليلة مع عشيقها داخل منزل والديها..وهذه هي النهاية المأساوية بعد دخول والدها للمنزل | دولي

صادم.. فتاة استغلت غياب أسرتها وقضت ليلة مع عشيقها داخل منزل والديها..وهذه هي النهاية المأساوية بعد

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت | اقتصاد

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت

مؤلم وبالصور.. شخصان يُنهيان حياتهما في وقت واحد بالحسيمة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور.. شخصان يُنهيان حياتهما في وقت واحد بالحسيمة

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالملك محمد السادس | بوليتيك

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالملك محمد

غريب..مطربة عربية مشهورة تؤيد المثلية الجنسية وهذا ماقالته عنها | ثقافة و فنون

غريب..مطربة عربية مشهورة تؤيد المثلية الجنسية وهذا ماقالته عنها

النجم البلجيكي ستروماي يغير اسمه و يقرر وضع حد لمسيرته الفنية | ثقافة و فنون

النجم البلجيكي ''ستروماي'' يغير اسمه و يقرر وضع حد لمسيرته الفنية

بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة | حوادث و حقوق

بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري ''موروكومول'' يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 20:32 بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري موروكومول يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه | اقتصاد
بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري ''موروكومول'' يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه
أعلن المركز التجاري ''موروكومول'' أن زبناءه سيكونون على موعد مع ''الإلهام'' للاحتفال بعيد الحب، من خلال تقديم هدايا متميزة سيفوزون بها.

شوف تيفي

أعلن المركز التجاري "موروكومول" أن زبناءه سيكونون على موعد مع "الإلهام" للاحتفال بعيد الحب، من خلال تقديم هدايا متميزة سيفوزون بها.

وأعلن المركز التجاري الضخم، من خلال بلاغ له، أن الزوار سيكونون من فاتح فبراير الجاري إلى غاية 14 منه، مع موعد للاحتفال بعيد الحب، إذ يمكنهم الاستفادة من مختلف عروض العلامات التجارية لاقتناء الهدايا، واكتشاف تنشيط حصري سيدهشهم، "وستبقى هذه اللحظات خالدة في أذهانهم، وسيكون يوما ناجحا".

"موروكومول" أعلن أن الزوار يمكنهم تخليد عيد الحب عبر أخذ صور رائعة اختيرت كخلفية لها لوحة حائطية مغطاة بالزهور، وسيتم تسليم الصور مجانا، مع هدايا مشخصة.

هذا ويمكن الزوار من الاستفادة من تكنولوجيا réalité augmenté. كما أوضح البلاغ أنه يمكن خوض غمار الفوز بهدايا بعد كل عملية شراء من العلامات التجارية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي موروكومول هدايا عيد الحب عروض حصرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت | اقتصاد

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت

إنفراد..طائرة تفشل في الهبوط بمطار أكادير وعلى متنها 70 راكبا | اقتصاد

إنفراد..طائرة تفشل في الهبوط بمطار أكادير وعلى متنها 70 راكبا

بشرى لزوار ميناء طنجة المتوسط .. فندق بأربعة نجوم سيرى النور بالميناء قريبا | اقتصاد

بشرى لزوار ميناء طنجة المتوسط .. فندق بأربعة نجوم سيرى النور بالميناء قريبا

حجز وإتلاف 4700 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في جميع المدن المغربية | اقتصاد

حجز وإتلاف 4700 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في جميع المدن المغربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مضاربة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو كيوقع حدا البِيران | بــووز
منذ 2 دقائق

مضاربة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو كيوقع حدا ''البِيران''

نسولو الناس: واش مْرتاحين بلا حكومة؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: واش مْرتاحين بلا حكومة؟

لحظة إفراغ ساكنة كاريان شنايدر بالبيضاء..شوفو ردة فعل السكان (فيديو جد مؤثر) | بــووز

لحظة إفراغ ساكنة كاريان ''شنايدر'' بالبيضاء..شوفو ردة فعل السكان (فيديو جد مؤثر)

مواطن إثيوبي يتكلم بالدارجة لشوف تيفي..فرحت بزاف منين عرفت المغرب رجع لمنظمة الاتحاد الافريقي تحت قيادة الملك محمد السادس | بــووز

مواطن إثيوبي يتكلم بالدارجة لشوف تيفي..فرحت بزاف منين عرفت المغرب رجع لمنظمة الاتحاد الافريقي تحت قيادة الملك محمد السادس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري موروكومول يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه | اقتصاد
منذ 7 دقائق

بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري ''موروكومول'' يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد | بوليتيك

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد

صادم.. فتاة استغلت غياب أسرتها وقضت ليلة مع عشيقها داخل منزل والديها..وهذه هي النهاية المأساوية بعد دخول والدها للمنزل | دولي

صادم.. فتاة استغلت غياب أسرتها وقضت ليلة مع عشيقها داخل منزل والديها..وهذه هي النهاية المأساوية بعد

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت | اقتصاد

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.