بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري ''موروكومول'' يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه ﻿

أعلن المركز التجاري ''موروكومول'' أن زبناءه سيكونون على موعد مع ''الإلهام'' للاحتفال بعيد الحب، من خلال تقديم هدايا متميزة سيفوزون بها.

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أعلن المركز التجاري "موروكومول" أن زبناءه سيكونون على موعد مع "الإلهام" للاحتفال بعيد الحب، من خلال تقديم هدايا متميزة سيفوزون بها.

وأعلن المركز التجاري الضخم، من خلال بلاغ له، أن الزوار سيكونون من فاتح فبراير الجاري إلى غاية 14 منه، مع موعد للاحتفال بعيد الحب، إذ يمكنهم الاستفادة من مختلف عروض العلامات التجارية لاقتناء الهدايا، واكتشاف تنشيط حصري سيدهشهم، "وستبقى هذه اللحظات خالدة في أذهانهم، وسيكون يوما ناجحا".

"موروكومول" أعلن أن الزوار يمكنهم تخليد عيد الحب عبر أخذ صور رائعة اختيرت كخلفية لها لوحة حائطية مغطاة بالزهور، وسيتم تسليم الصور مجانا، مع هدايا مشخصة.

هذا ويمكن الزوار من الاستفادة من تكنولوجيا réalité augmenté. كما أوضح البلاغ أنه يمكن خوض غمار الفوز بهدايا بعد كل عملية شراء من العلامات التجارية.