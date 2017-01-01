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إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 20:09 إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد | بوليتيك
إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد
بالرغم من الجهد الكبير الذي بدلته لعرقلة عودة المغرب للإتحاد الإفريقي في الدورة 28 التي ستنتهي قبل قليل، بإعلان البيان الختامي، أشادت الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني

شوف تيفي

بالرغم من الجهد الكبير الذي بدلته لعرقلة عودة المغرب للإتحاد الإفريقي في الدورة 28 التي ستنتهي قبل قليل، بإعلان البيان الختامي، أشادت الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، اليوم الثلاثاء ، بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وكشفت الجنوب الإفريقية "دالاميني زوما" في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع (تويتر)، إنها “تركت الإتحاد وكل الدول المشكلة له، والتي باتت اليوم 54 دولة".


ورحبت زومانا في ذات التدوينة بالمغرب بالقول" ترحيب حار بالمملكة المغربية مداخل الاتحاد الإفريقي"، مضيفة في ذات التدوينة أن عودة المغرب من شأنه أن يساهم في تعزيز عمل المنظمة القارية".

وأفادت الرئيسة السابقة التي رفضت في البداية بعث طلب عودة المغرب للإتحاد الإفريقي إلى زعماء الدول الأعضاء بهدف عرقلة عودته للقمة، أن القمة اتخذت “قرارا تاريخيا يسير نحو تعزيز وحدة الدول الإفريقية من خلال دعم عودة المغرب بشكل توافقي"، حيث تأتي تغريدة زومانا تزامنا ومغادرتها لمنصب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي.

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