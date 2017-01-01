صادم.. فتاة استغلت غياب أسرتها وقضت ليلة مع عشيقها داخل منزل والديها..وهذه هي النهاية المأساوية بعد دخول والدها للمنزل ﻿

كشف موقع ''النهار'' الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الأمن الحضري بمنطقة كركوبة بالجزائر، تدخلت نهاية الأسبوع ،وقامت بانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 35 سنة سقط من الطابق الخامس بإحدى عمارات حي الساحل

"شوف تيفي"



كشف موقع "النهار" الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الأمن الحضري بمنطقة كركوبة بالجزائر، تدخلت نهاية الأسبوع ،وقامت بانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 35 سنة سقط من الطابق الخامس بإحدى عمارات حي الساحل الكائن بكركوبة في مدينة القليعة، وذلك بعد أن حاول الفرار من شرفة "بالكو" شقة عشيقته الموجودة بالطابق الخامس.



وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر قضى ليلة كاملة رفقة عشيقته التي تبلغ من العمر 25 سنة بعد أن بقيت وحيدة في الشقة، عقب سفر أسرتها خارج المدينة، إلا أن الأمور تطورت بعد أن تفاجأت بوالدها يعود في وقت باكر إلى المنزل، وبعد أن فتحت باب الشقة إليه سارعت الفتاة لإخفاء عشيقها في الشرفة لكن هذا الأخير وبسبب شدة الخوف والهلع سقط من الأعلى ليفارق الحياة على الفور.



وأوضح ذات المصدر بأن جثة الهالك تم نقلها لإجراء التشريح بمستشفى القليعة، بينما استمعت مصالح الأمن إلى الفتاة المتورطة في القضية ووالدها.