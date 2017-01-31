بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت ﻿

أشرف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مرفوقا بعدة شخصيات أخرى، يومه الثلاثاء، على حفل تدشين المحطة الجديدة لتاوريرت.

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أشرف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مرفوقا بعدة شخصيات أخرى، يومه الثلاثاء، على حفل تدشين المحطة الجديدة لتاوريرت.

وبحسب بلاغ أصدره المكتب، فإن هذه المحطة الجديدة تندرج في إطار مواصلة إنجاز برنامج بناء وتحديث المحطات السككية سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى منها. فبالإضافة إلى تموقعها بوسط المدينة، تتميز هذه المحطة بتصميمها الذي يشمل فضاء رحبا ووظيفيا يندمج بسلاسة مع محيطه المعماري وذلك بهدف تحسين ظروف استقبال المسافرين وراحتهم، من خلال توفير خدمات ترقى لمعايير الجودة ودمج فضاءات تجارية وترفيهية، ومواجهة التطور الذى مافتئت تعرفه حركة نقل المسافرين، ومواكبة مسلسل التنمية الحضرية للمدينة.

وتتكون هذه المحطة، التي رصد لها استثمار بقيمة 30 مليون درهم، من مبنى للمسافرين على مساحة 1800 متر مربع يضم محلات تجارية وبهو وشبابيك التذاكر...

بالإضافة الى ممر أرضي و3 أرصفة على طول 300 متر. كما تمت تهيئة مرافق خارجية تتماشى مع محيط المحطة على طول 8500 متر مربع مخصصة لساحة ولمرآب للسيارات على مساحة 1200 متر مربع. هذا، وتتوفر محطة تاوريرت على تجهيزات ومرافق لتسهيل الولوج للأشخاص ذوي الحركية المحدودة ولتقديم خدمات ملائمة لاحتياجات هذه الشريحة، كالممرات المخصصة للولوج وموقف السيارات وممر تحت أرضي وشباك تذاكر ومرافق صحية خاصة.