مؤلم وبالصور.. شخصان يُنهيان حياتهما في وقت واحد بالحسيمة ﻿

اهتزت الحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع حالتي انتحار لشخصين في وقت واحد وبنفس الطريقة، بعدما وضعا حدا لحياتهما شنقا، حيث تم العثور عليهما معلقين على جدع شجرة وهما جثتين هامدتين.

"شوف تيفي"



اهتزت الحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع حالتي انتحار لشخصين في وقت واحد وبنفس الطريقة، بعدما وضعا حدا لحياتهما شنقا، حيث تم العثور عليهما معلقين على جدع شجرة وهما جثتين هامدتين.

وحسب مصادر من الحسيمة فإن المنتحر الأول عثر عليه في منطقة بني بوعياش، في حين ثم العثور على الثاني بمنطقة جبل ازغاين.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة،استقبل جثتي الهالكين من أجل إخضاعهما للتشريح.