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بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالملك محمد السادس

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 19:09 بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالملك محمد السادس | بوليتيك
بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالملك محمد السادس
هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب بعد الإعلان الرسمي أمس الاثنين، عن عودته إلى الاتحاد الإفريقي خلال قمة أديس أبابا، موضحة بأن قيادة الملك محمد السادس وجهود الحكومة كان لهما الفضل في عودة

"شوف تيفي"

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب بعد الإعلان الرسمي أمس الاثنين، عن عودته إلى الاتحاد الإفريقي خلال قمة أديس أبابا، موضحة بأن قيادة الملك محمد السادس وجهود الحكومة كان لهما الفضل في عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي.

وكتبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب على صفحتها الرسمية بالفايسبوك" تهنئ الولايات المتحدة المغرب على الإعلان اليوم بعضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي . بفضل القيادة القوية للملك محمد السادس و جهود الحكومة، يسترجع المغرب مكانه الصحيح داخل الأسرة المؤسسية للقارة الأفريقية. ونحن نعتقد أن عضوية المغرب في الاتحاد الأفريقي ستساهم مساهمة إيجابية لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للقارة واستقراره وأمنه".

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، ألقى صباح اليوم الثلاثاء، خطابا بأديس أبابا، عبر من خلاله عن سعادته بعد عودة المغرب إلى أسرته الإفريقية، مؤكدا في الوقت ذاته بأن المملكة المغربية دخلت إلى الاتحاد الإفريقي من الباب الواسع كما يشهد على ذلك الاستقبال الحار الذي خصه الإخوان الأفارقة لعودتها إلى هذه المؤسسة الإفريقية.

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس السفارة الملكة المغربية الاتحاد الإفريقي القيادة الحكومة

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