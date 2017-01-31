غريب..مطربة عربية مشهورة تؤيد المثلية الجنسية وهذا ماقالته عنها ﻿

مباشرة بعد إصدار القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف أخيرا حكما حول اعتباره للمثلية الجنسية كممارسة لحق طبيعي وليست جريمة جزائية

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مباشرة بعد إصدار القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف أخيرا حكما حول اعتباره للمثلية الجنسية كممارسة لحق طبيعي وليست جريمة جزائية، رحبت بهذا الحكم الفنانة اللبنانية كارول سماحة وعبرت عن دعمها للحكم، مشيدة بالقرار الذي اتخذه القاضي الشهير معلوف.

وحسب مصادر إعلامية لبنانية فإن معلوف قضى بإبطال التعقبات بحق مثليين ومتحولين جنسيا ادعي عليهم قبل نحو عام سندا للمادة 534، وهي القضية التي استأثرت بمتابعة خاصة، حيث كتبت في هذا السياق كارول تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر" قالت فيها "برافو، كل الاحترام للقاضي ربيع معلوف".