 النجم البلجيكي ''ستروماي'' يغير اسمه و يقرر وضع حد لمسيرته الفنية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري موروكومول يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه | اقتصاد

بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري ''موروكومول'' يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد | بوليتيك

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد

صادم.. فتاة استغلت غياب أسرتها وقضت ليلة مع عشيقها داخل منزل والديها..وهذه هي النهاية المأساوية بعد دخول والدها للمنزل | دولي

صادم.. فتاة استغلت غياب أسرتها وقضت ليلة مع عشيقها داخل منزل والديها..وهذه هي النهاية المأساوية بعد

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت | اقتصاد

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت

مؤلم وبالصور.. شخصان يُنهيان حياتهما في وقت واحد بالحسيمة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور.. شخصان يُنهيان حياتهما في وقت واحد بالحسيمة

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالملك محمد السادس | بوليتيك

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالملك محمد

غريب..مطربة عربية مشهورة تؤيد المثلية الجنسية وهذا ماقالته عنها | ثقافة و فنون

غريب..مطربة عربية مشهورة تؤيد المثلية الجنسية وهذا ماقالته عنها

النجم البلجيكي ستروماي يغير اسمه و يقرر وضع حد لمسيرته الفنية | ثقافة و فنون

النجم البلجيكي ''ستروماي'' يغير اسمه و يقرر وضع حد لمسيرته الفنية

بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة | حوادث و حقوق

بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

النجم البلجيكي ''ستروماي'' يغير اسمه و يقرر وضع حد لمسيرته الفنية

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 19:02 النجم البلجيكي ستروماي يغير اسمه و يقرر وضع حد لمسيرته الفنية | ثقافة و فنون
النجم البلجيكي ''ستروماي'' يغير اسمه و يقرر وضع حد لمسيرته الفنية
كشفت مصادر صحفية أن الاسم الحقيقي للمايسترو البلجيكي ''ستروماي'' البالغ من العمر 31 سنة هو ''بول فان هافر''.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

كشفت مصادر صحفية أن الاسم الحقيقي للمايسترو البلجيكي "ستروماي" البالغ من العمر 31 سنة هو "بول فان هافر".

وأضافت المصادر ذاتها أن النجم البلجيكي صاحب أغنية " Papaoutai " " قد وضع حدا لمسيرته الفنية والموسيقية مؤقتا على الرغم من النجاح الكبير الذي يعيشه حاليا بعد أن قرر رفقة زوجته مصممة الأزياء الشهيرة "كورالي" الانكباب على مشرعهما الجديد الخاص بعالم الأزياء، و خلق مشروع ماركة عالمية للملابس Mosaertوهي نفس العلامة التجارية التي ارتدى معاطفها في كليباته السابقة.

وكان النجم البلجيكي ستروماي الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة قد أحيا حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات مهرجان موازين. حضره عشرات الآلاف من محبي النجم الشاب وذلك على منصة السويسي في مدينة الرباط سنة 2014.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ستروماي الموسيقية النجاح الفنية قاعدة جماهيري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

غريب..مطربة عربية مشهورة تؤيد المثلية الجنسية وهذا ماقالته عنها | ثقافة و فنون

غريب..مطربة عربية مشهورة تؤيد المثلية الجنسية وهذا ماقالته عنها

حصري: بعد فضيحة الماكياج...سميرة البلوي تغادر صباحيات دوزيم وها علاش | ثقافة و فنون

حصري: بعد فضيحة الماكياج...سميرة البلوي تغادر ''صباحيات دوزيم'' وها علاش

عاجل وحصري.. المحامي الوحش موريتي يستفيق من سباته وهذا ما قام به في قضية سعد المجرد..تفاصيل جد سارة | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. المحامي الوحش موريتي يستفيق من سباته وهذا ما قام به في قضية سعد المجرد..تفاصيل جد سارة

عاجل: تفاصيل جديدة ..ها علاش انسَاحب محامي سعد لمجرد ابراهيم الراشدي من القضية | ثقافة و فنون

عاجل: تفاصيل جديدة ..ها علاش انسَاحب محامي سعد لمجرد ابراهيم الراشدي من القضية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مضاربة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو كيوقع حدا البِيران | بــووز
منذ 3 دقائق

مضاربة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو كيوقع حدا ''البِيران''

نسولو الناس: واش مْرتاحين بلا حكومة؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: واش مْرتاحين بلا حكومة؟

لحظة إفراغ ساكنة كاريان شنايدر بالبيضاء..شوفو ردة فعل السكان (فيديو جد مؤثر) | بــووز

لحظة إفراغ ساكنة كاريان ''شنايدر'' بالبيضاء..شوفو ردة فعل السكان (فيديو جد مؤثر)

مواطن إثيوبي يتكلم بالدارجة لشوف تيفي..فرحت بزاف منين عرفت المغرب رجع لمنظمة الاتحاد الافريقي تحت قيادة الملك محمد السادس | بــووز

مواطن إثيوبي يتكلم بالدارجة لشوف تيفي..فرحت بزاف منين عرفت المغرب رجع لمنظمة الاتحاد الافريقي تحت قيادة الملك محمد السادس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري موروكومول يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه | اقتصاد
منذ 8 دقائق

بمناسبة عيد الحب.. المركز التجاري ''موروكومول'' يقدم عروضا حصرية وهدايا قيمة لزبنائه

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد | بوليتيك

إثيوبيا.. الرئيسة السابقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي تشيد بالمغرب بعد إنسحابها من الإتحاد

صادم.. فتاة استغلت غياب أسرتها وقضت ليلة مع عشيقها داخل منزل والديها..وهذه هي النهاية المأساوية بعد دخول والدها للمنزل | دولي

صادم.. فتاة استغلت غياب أسرتها وقضت ليلة مع عشيقها داخل منزل والديها..وهذه هي النهاية المأساوية بعد

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت | اقتصاد

بالصور.. ONCF يفتتح محطة سككية جديدة في مدينة تاوريرت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.