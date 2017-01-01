النجم البلجيكي ''ستروماي'' يغير اسمه و يقرر وضع حد لمسيرته الفنية ﻿

كشفت مصادر صحفية أن الاسم الحقيقي للمايسترو البلجيكي ''ستروماي'' البالغ من العمر 31 سنة هو ''بول فان هافر''.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

كشفت مصادر صحفية أن الاسم الحقيقي للمايسترو البلجيكي "ستروماي" البالغ من العمر 31 سنة هو "بول فان هافر".

وأضافت المصادر ذاتها أن النجم البلجيكي صاحب أغنية " Papaoutai " " قد وضع حدا لمسيرته الفنية والموسيقية مؤقتا على الرغم من النجاح الكبير الذي يعيشه حاليا بعد أن قرر رفقة زوجته مصممة الأزياء الشهيرة "كورالي" الانكباب على مشرعهما الجديد الخاص بعالم الأزياء، و خلق مشروع ماركة عالمية للملابس Mosaertوهي نفس العلامة التجارية التي ارتدى معاطفها في كليباته السابقة.

وكان النجم البلجيكي ستروماي الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة قد أحيا حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات مهرجان موازين. حضره عشرات الآلاف من محبي النجم الشاب وذلك على منصة السويسي في مدينة الرباط سنة 2014.