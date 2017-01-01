بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الشخص الذي دهس بواسطة سيارته صباح اليوم الثلاثاء، شرطي مرور على مستوى ساحة كاستيا بشارع فيصل بن عد العزيز.

"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الشخص الذي دهس بواسطة سيارته صباح اليوم الثلاثاء، شرطي مرور على مستوى ساحة كاستيا بشارع فيصل بن عد العزيز.



وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل الواقعة بالكامل، فإن ضابط أمن تابع لمصلحة المرور، كان يقوم بعمله بشكل عادي، وخلال توقيفه لسيارة على متنها شخص بسبب ارتكابه لمخالفة، عمد هذا الأخير إلى دهسه خلال محاولته الفرار من عين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة، تمكنت من إيقاف صاحب السيارة الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.