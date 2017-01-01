 بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة | حوادث و حقوق

بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة

عاجل ..هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته من أديس أبابا بعد قمة الاتحاد الافريقي و هذه هي المدينة التي سيزورها | بوليتيك

عاجل ..هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته من أديس أبابا بعد قمة الاتحاد الافريقي و

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم العلامة محمد ابن معجوز المزغراني | بوليتيك

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم العلامة محمد ابن معجوز المزغراني

الزعماء الأفارقة يشيدون بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس | بوليتيك

الزعماء الأفارقة يشيدون بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس

حصري: بعد فضيحة الماكياج...سميرة البلوي تغادر صباحيات دوزيم وها علاش | ثقافة و فنون

حصري: بعد فضيحة الماكياج...سميرة البلوي تغادر ''صباحيات دوزيم'' وها علاش

عاجل وحصري.. المحامي الوحش موريتي يستفيق من سباته وهذا ما قام به في قضية سعد المجرد..تفاصيل جد سارة | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. المحامي الوحش موريتي يستفيق من سباته وهذا ما قام به في قضية سعد المجرد..تفاصيل جد سارة

خاص... تصريحات بن كيران حول عودة المغرب للإتحاد الإفريقي تتسبب في أزمة بالقناة الأولى | بوليتيك

خاص... تصريحات بن كيران حول عودة المغرب للإتحاد الإفريقي تتسبب في أزمة بالقناة الأولى

تعرف على المدينة المغربية التي ستحتضن ملحمة وطنية احتفاء بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الافريقي | بوليتيك

تعرف على المدينة المغربية التي ستحتضن ملحمة وطنية احتفاء بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الافريقي

هام للمغاربة مستخدمي الطريق السيار: حركة السير غادي توقف في لوطوروت بين مراكش والرباط | مجتمع

هام للمغاربة مستخدمي الطريق السيار: حركة السير غادي توقف في لوطوروت بين مراكش والرباط

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 18:37 بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة | حوادث و حقوق
بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة
تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الشخص الذي دهس بواسطة سيارته صباح اليوم الثلاثاء، شرطي مرور على مستوى ساحة كاستيا بشارع فيصل بن عد العزيز.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الشخص الذي دهس بواسطة سيارته صباح اليوم الثلاثاء، شرطي مرور على مستوى ساحة كاستيا بشارع فيصل بن عد العزيز.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل الواقعة بالكامل، فإن ضابط أمن تابع لمصلحة المرور، كان يقوم بعمله بشكل عادي، وخلال توقيفه لسيارة على متنها شخص بسبب ارتكابه لمخالفة، عمد هذا الأخير إلى دهسه خلال محاولته الفرار من عين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة، تمكنت من إيقاف صاحب السيارة الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السيارة ساحة كاستيا السيارة طنجة شرطي مرور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..سيناريو دهس شرطي بطنجة يتكرر.. سيارة تدهس شرطي مرور وتفر بطنجة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..سيناريو دهس شرطي بطنجة يتكرر.. سيارة تدهس شرطي مرور وتفر بطنجة.. وهذه هي التفاصيل

خطير..بتر ساق لص بطريقة مروعة خلال فراره بدراجة نارية في طنجة+صور | حوادث و حقوق

خطير..بتر ساق لص بطريقة مروعة خلال فراره بدراجة نارية في طنجة+صور

عاجل..حريق مهول بملهى ليلي في أكادير بسبب الشيشة..وهذه هي التفاصيل+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بملهى ليلي في أكادير بسبب الشيشة..وهذه هي التفاصيل+صورة

يا ربي السلامة..مجزرة الجديدة تتكرر: شخص يدعى أنه المهدي المنتظر ذبح ابن شقيقه وحاول قتل أفراد أسرته باليوسفية.. وهذه هي التفاصيل المثيرة والصادمة+فيديو | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مجزرة الجديدة تتكرر: شخص يدعى أنه المهدي المنتظر ذبح ابن شقيقه وحاول قتل أفراد أسرته باليوسفية.. وهذه هي التفاصيل المثيرة والصادمة+فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مواطن إثيوبي يتكلم بالدارجة لشوف تيفي..فرحت بزاف منين عرفت المغرب رجع لمنظمة الاتحاد الافريقي تحت قيادة الملك محمد السادس | بــووز
منذ 47 دقيقة

مواطن إثيوبي يتكلم بالدارجة لشوف تيفي..فرحت بزاف منين عرفت المغرب رجع لمنظمة الاتحاد الافريقي تحت قيادة الملك محمد السادس

تصريح قوي و مؤثر من سيدة تعرضت للإفراغ بكاريان الشنايدر بالبيضاء..رِيْبو لينا بلا معلمونا و اليوم غادي نعسو فالزنقة | بــووز

تصريح قوي و مؤثر من سيدة تعرضت للإفراغ بكاريان الشنايدر بالبيضاء..رِيْبو لينا بلا معلمونا و اليوم غادي نعسو فالزنقة

أولياء أمور تلاميذ مؤسسات غولن بالبيضاء يرفعون دعوة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية | خارج البلاطو

أولياء أمور تلاميذ مؤسسات غولن بالبيضاء يرفعون دعوة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية

نكتة اليوم..شوفوأشنو وْقع فعيادة للأمراض العقلية | نكتة اليوم

نكتة اليوم..شوفوأشنو وْقع فعيادة للأمراض العقلية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

بالفيديو..هذا هو مصير الشخص الذي دهس شرطي مرور بطنجة

عاجل ..هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته من أديس أبابا بعد قمة الاتحاد الافريقي و هذه هي المدينة التي سيزورها | بوليتيك

عاجل ..هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته من أديس أبابا بعد قمة الاتحاد الافريقي و

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم العلامة محمد ابن معجوز المزغراني | بوليتيك

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم العلامة محمد ابن معجوز المزغراني

الزعماء الأفارقة يشيدون بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس | بوليتيك

الزعماء الأفارقة يشيدون بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس

﻿ ﻿
اليوم 17:47 GMT

عاجل وحصري.. المحامي الوحش موريتي يستفيق من سباته وهذا ما قام به في قضية سعد المجرد..تفاصيل جد سارة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.