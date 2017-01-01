عاجل ..هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته من أديس أبابا بعد قمة الاتحاد الافريقي و هذه هي المدينة التي سيزورها ﻿

كشفت مصادر إعلامية بالمدينة الحمراء ، اليوم الثلاثاء،أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة إلى عاصمة النخيل''مراكش'' مباشرة بعد عودته من افريقيا.

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كشفت مصادر إعلامية بالمدينة الحمراء ، اليوم الثلاثاء،أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة إلى عاصمة النخيل"مراكش" مباشرة بعد عودته من افريقيا.

و قالت ذات المصادر إن والي جهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي يقوم خلال هذه الأيام بزيارات لمجموعة من المشاريع والأوراش بمختلف مقاطعات المدينة، وبالخصوص المشاريع المندرجة في إطار "مراكش الحاضرة المتجددة".

وحسب موقع "كشـ24" فإن التحركات المكثفة لوالي الجهة، تأتي إستعدادا لزيارة جديدة مرتقبة للملك محمد السادس لمراكش.

و يتواجد حاليا الملك محمد السادس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث ألقى خطابا تاريخيا من قلب الاتحاد الافريقي بعد عودة اللمملكة اليوم الثلاثاء.