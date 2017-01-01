الزعماء الأفارقة يشيدون بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس ﻿

كشفت تقارير إعلامية قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن جميع قادة الدول الإفريقية صرحوا لوسائل الإعلام بعد إنتهاء الجلسة العلنية التي ألقى فيها الملك محمد السادس خطابا تاريخيا بعد عودته

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كشفت تقارير إعلامية قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن جميع قادة الدول الإفريقية صرحوا لوسائل الإعلام بعد إنتهاء الجلسة العلنية التي ألقى فيها الملك محمد السادس خطابا تاريخيا بعد عودته كعضو أساسي بالإتحاد الإفريقي.

وإستنادا للتقارير، فقد أدلى الزعماء الأفارقة بتصريحات لوسائل الإعلام، أشادوا خلالها بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس، معتبرينه خارطة طريق ونموذج يحتدى به من خلال المشاريع التي وقع عليها المغرب خلال زيارة الملك محمد السادس لعدد من الدول الإفريقية، حيث أكدت عن وجود فرص قوية بين الدول الإفريقية لتأسيس شراكات قوية.

وبمجرد إلقاء الملك لكلمته التاريخية أمام زعماء الدول الإفريقية في اليوم الثاني للدورة 28 لمنظمة الإتحاد الإفريقي، غادر الجلسة دقائق بعد إلقائه للكلمة التاريخية، مباشرة بعد الرئيس الغابوني علي بانغو.

هذا، وغاب ممثلو الجزائر عن جلسة اليوم التي ألقى فيها الملك محمد السادس خطابه، فيما بدا رئيس البوليساريو مندهشا من حرارة التصفيق والإشادة التي تلقاها الملك محمد السادس سواء عند ولوجه قاعة الجلسة العامة أو بعد إلقائه لكلمة المغرب التاريخية بعد 32 سنة من إلقاء موفد للحسن الثاني للقمة 20 بأديس ابابا سنة 1984، كلمة يعلن فيها إنسحاب المغرب من الإتحاد الإفريقي.