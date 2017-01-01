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حصري: بعد فضيحة الماكياج...سميرة البلوي تغادر ''صباحيات دوزيم'' وها علاش

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 17:59 حصري: بعد فضيحة الماكياج...سميرة البلوي تغادر صباحيات دوزيم وها علاش | ثقافة و فنون
حصري: بعد فضيحة الماكياج...سميرة البلوي تغادر ''صباحيات دوزيم'' وها علاش
أكدت مصادر مطلعة من داخل القناة الثانية لـ''شوف تيفي'' أن المنشطة سميرة البلوي، ستتوقف عن تقديم برنامج ''صباحيات دوزيم'' بسبب انشغالاتها بالتحضير لبرنامج آخر. وأضاف المصدر ذاته أن الموضوع ربما قد يكون

شوف تيفي

أكدت مصادر مطلعة من داخل القناة الثانية لـ"شوف تيفي" أن المنشطة سميرة البلوي، ستتوقف عن تقديم برنامج "صباحيات دوزيم" بسبب انشغالاتها بالتحضير لبرنامج آخر.
وأضاف المصدر ذاته أن الموضوع ربما قد يكون له علاقة بما وقع في حلقة "الماكياج" الشهيرة، إذ سيتم استبدال سميرة البلوي بالمنشطة مها الشرايبي التي تعمل بإذاعة "راديو دوزيم" منذ بداياته، وتقدم برنامج "حديث النساء"، على نفس المحطة.

وأكد المصدر نفسه أن سميرة البلوي ستنشغل بإعداد برنامج آخر، لم يتم بعد الكشف عن اسمه، سينضاف إلى شبكة البرامج الجديدة التي تقدمها القناة الثانية "دوزيم" خلال هذه السنة.
جدير بالذكر أن الإعلامية سميرة البلوي التحقت بالقناة الثانية كمصممة غرافيزم، وتدحرجت بعد ذلك في تقديم مجموعة من البرامج منها برنامج "استوديو دوزيم" وسهرات أخرى على القناة، إلى أن أصبحت معدة ومقدمة برنامج "صباحيات دوزيم" الذي لاق شهرة محلية وعربية.

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سميرةالبلوي دوزيم صباحيات برنامج

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