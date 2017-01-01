عاجل وحصري.. المحامي الوحش موريتي يستفيق من سباته وهذا ما قام به في قضية سعد المجرد..تفاصيل جد سارة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق من قلب باريس بأن المحامي الفرنسي إيريك دوبون مريتي الملقب بـ ''الوحش''، و المكلف بالدفاع عن سعد المجرد، قام مساء أمس الاثنين، بتقديم طلب لقاضي التحقيق بباريس، كشف من خلاله

"شوف تيفي": إسماعيل.طيون

علمت "شوف تيفي" من مصدر موثوق من قلب باريس بأن المحامي الفرنسي إيريك دوبون مريتي الملقب بـ "الوحش"، و المكلف بالدفاع عن سعد المجرد، قام مساء أمس الاثنين، بتقديم طلب لقاضي التحقيق بباريس، كشف من خلاله عن العديد من المعطيات في قضية الفنان المغربي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن طلب موريتي المقدم إلى قاضي التحقيق، تضمن تأكيدات ببراءة موكله، حيث اعتبر التهم الموجهة لـ "المعلم" مجرد إدعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لدلائل ملموسة تؤكد قيامه باغتصاب وتعنيف الفتاة الفرنسية "لورا بريول".

وأكد المصدر ذاته بأن موريتي، طالب بتمكين سعد المجرد من السراح المؤقت في القريب العاجل، لأن عدم حضور "لورا بريول" للمواجهة لا يمكن الاعتماد عليه لترك الفنان خلف القضبان الحديدية بسجن فلوري.

وأضاف ذات المصدر بأن موريتي، قرر تغيير خطته في الدفاع واعتماد استراتيجية جديدة، من المحتمل أن تمكن المجرد من معانقة الحرية بشكل كبير قبل انطلاق جلسات المحاكمة خلال شهر فبراير القادم.