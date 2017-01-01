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بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 17:37 خاص... تصريحات بن كيران حول عودة المغرب للإتحاد الإفريقي تتسبب في أزمة بالقناة الأولى | بوليتيك
خاص... تصريحات بن كيران حول عودة المغرب للإتحاد الإفريقي تتسبب في أزمة بالقناة الأولى
كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن حالة من الغضب والغليان تعم القناة الأولى المغربية بعد بث الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، تصريحا لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين حول عودة المغرب للإتحاد

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن حالة من الغضب والغليان تعم القناة الأولى المغربية بعد بث الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، تصريحا لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين حول عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، قبل نشره من طرف القناة الأولى التي قامت بتسجيله.

وأضافت مصادر مطلعة، أن مسؤولين بالقناة الأولى، ربطوا إتصالا هاتفيا بمسؤولين عن التواصل بحزب المصباح يطالبونهم بحذف تصريح رئيس الحكومة من الموقع الرسمي للحزب، الذي سجلته القناة الأولى المغربية بحضور صحفيين بالموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية.

وصرح مسؤول بالقناة الأولى المغربية، مطالبا بعدم ذكر إسمه، أن تأخر القناة الأولى في نشر تصريح رئيس الحكومة، يعود بالأساس إلى عدم أخذ تصريحات جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، حيث أنه مباشرة بعد جمع التصريحات سيتم بثها في نشرات قادمة، عشية اليوم كأبعد تقدير، لكن نشر تصريح بن كيران الحصري للقناة الأولى على الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، ليس قرارا صائبا، حسب تعبير المصدر.

هذا، وسحب الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية تصريح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بمناسبة عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، في إنتظار بثه بشكل رسمي من طرف القناة الأولى، فيما يتخوف بعض العاملين بالقناة الأولى الذين سجلوا التصريح مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من رد فعل عقابي من الإدارة، بسبب تسرع الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية في نشر تصريح زعيمهم قبل توظيبه .

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