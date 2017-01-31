تعرف على المدينة المغربية التي ستحتضن ملحمة وطنية احتفاء بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الافريقي ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
علمت"شوف تيفي" اليوم الثلاثاء، أن مدينة وجدة ستحتضن يوم السبت 11 فبراير , ملحمة وطنية كبرى تحت اسم "مغرب افريقيا" و ذلك بمناسبة عودة المغرب لمنظمة الاتحاد الافريقي وانتصار الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس .
و حسب ذات المصادر، تـأكد رسميا مشاركة أبرز الفنانين المغاربة والأفارقة من بينهم الدوزي ،مجموعة أش كاين،بناني،رياض العمر،بدر سلطان و الذين سيتقاطرون على العاصمة الشرقية بساحة زيري بن عطية الشهيدة يوم السبت.
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