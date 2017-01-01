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هام للمغاربة مستخدمي الطريق السيار: حركة السير غادي توقف في لوطوروت بين مراكش والرباط

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 16:48 هام للمغاربة مستخدمي الطريق السيار: حركة السير غادي توقف في لوطوروت بين مراكش والرباط | مجتمع
هام للمغاربة مستخدمي الطريق السيار: حركة السير غادي توقف في لوطوروت بين مراكش والرباط
أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأن حركة السير ستتوقف على مستوى منحدر الولوج إلى الطريق السيار مراكش في اتجاه الرباط عند بدال ''إر إس 114'' (بدال موسيو بريكولاج) ابتداء من الساعة العاشرة

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأن حركة السير ستتوقف على مستوى منحدر الولوج إلى الطريق السيار مراكش في اتجاه الرباط عند بدال ''إر إس 114'' (بدال موسيو بريكولاج) ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من اليوم الثلاثاء 31 يناير إلى الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء فاتح فبراير.

وأوضح بلاغ للشركة أن هذا التوقف في حركة السير يعزى إلى برمجة أشغال تدعيم قارعة الطريق على مستوى هذا البدال، مسجلة أن إمكانية تغيير السير متاحة سواء من خلال استعمال الطريق الحضري لمدينة الدار البيضاء أو استعمال منحدر الولوج إلى الطريق السيار مراكش في اتجاه الجديدة، ثم استعمال منحدر الخروج من الطريق السيار الرباط في اتجاه مراكش، ثم الولوج مرة أخرى إلى الطريق السيار عبر منحدر الدخول إلى الطريق السيار الدار البيضاء في اتجاه الرباط.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وضعت رهن إشارة مستعملي الطريق السيار رقم 5050 من أجل مزيد من المعلومات.

 

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