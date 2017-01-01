وكالة الأناضول..الملك محمد السادس أصغر قادة إفريقيا سنا وأكثرهم خطفا للأضواء في قمة الإتحاد الإفريقي ﻿

في إطار تغطيتها للقمة 28 للإتحاد الإفريقي، كشفت وكالة الأناضول أن 37 رئيس دولة، وثلاثة نواب رؤساء، وثلاثة نواب رؤساء وزراء، و49 وزراء خارجية، يشاروكون في جلسات الإتحاد الإفريقي.

شوف تيفي



في إطار تغطيتها للقمة 28 للإتحاد الإفريقي، كشفت وكالة الأناضول أن 37 رئيس دولة، وثلاثة نواب رؤساء، وثلاثة نواب رؤساء وزراء، و49 وزراء خارجية، يشاروكون في جلسات الإتحاد الإفريقي.

وقالت قصاصة الأناضول، ''ملك واحد خطف الأضواء خلال القمة''، وهو الملك محمد السادس، عاهل المغرب، أصغر الزعماء الأفارقة المتواجدين في أديس أبابا سنا بعمر 53 عاماً حسب إحصاء للأناضول.

ورغم أن الموضوع الرئيسي للقمة يتمحور حول ''الاستثمار في الشباب'' فإن أعمار الرؤساء الـ 16 الأكبر سناً في القارة السمراء، سواء المشاركين في القمة أو الغائبين عنها، تراوحت بين 70 و 93 عاما، قضوا خلالها فترات حكم انحصرت بين عامين و38 عاماً.

وشاركت مجموعة شرق إفريقيا في القمة على مستوى الرؤساء، بينما سجّل رؤساء وسط وجنوب القارة حضوراً مكثفاً، كما كان الحضور كبيرا من شمال القارة، حيث شارك رؤساء مصر وموريتانيا وملك المغرب، ورئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، فيما يعتبر الرئيس الإريتري اسياس أفورقي الغائب الأكبر والذي يُقاطع القمم الإفريقية منذ عام 2002.





