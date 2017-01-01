 وكالة الأناضول..الملك محمد السادس أصغر قادة إفريقيا سنا وأكثرهم خطفا للأضواء في قمة الإتحاد الإفريقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الزعماء الأفارقة يشيدون بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس | بوليتيك

الزعماء الأفارقة يشيدون بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس

حصري: بعد فضيحة الماكياج...سميرة البلوي تغادر صباحيات دوزيم وها علاش | ثقافة و فنون

حصري: بعد فضيحة الماكياج...سميرة البلوي تغادر ''صباحيات دوزيم'' وها علاش

عاجل وحصري.. المحامي الوحش موريتي يستفيق من سباته وهذا ما قام به في قضية سعد المجرد..تفاصيل جد سارة | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. المحامي الوحش موريتي يستفيق من سباته وهذا ما قام به في قضية سعد المجرد..تفاصيل جد سارة

خاص... تصريحات بن كيران حول عودة المغرب للإتحاد الإفريقي تتسبب في أزمة بالقناة الأولى | بوليتيك

خاص... تصريحات بن كيران حول عودة المغرب للإتحاد الإفريقي تتسبب في أزمة بالقناة الأولى

تعرف على المدينة المغربية التي ستحتضن ملحمة وطنية احتفاء بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الافريقي | بوليتيك

تعرف على المدينة المغربية التي ستحتضن ملحمة وطنية احتفاء بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الافريقي

هام للمغاربة مستخدمي الطريق السيار: حركة السير غادي توقف في لوطوروت بين مراكش والرباط | مجتمع

هام للمغاربة مستخدمي الطريق السيار: حركة السير غادي توقف في لوطوروت بين مراكش والرباط

وكالة الأناضول..الملك محمد السادس أصغر قادة إفريقيا سنا وأكثرهم خطفا للأضواء في قمة الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

وكالة الأناضول..الملك محمد السادس أصغر قادة إفريقيا سنا وأكثرهم خطفا للأضواء في قمة الإتحاد

خطير..سيناريو دهس شرطي بطنجة يتكرر.. سيارة تدهس شرطي مرور وتفر بطنجة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..سيناريو دهس شرطي بطنجة يتكرر.. سيارة تدهس شرطي مرور وتفر بطنجة.. وهذه هي التفاصيل

مصدر خاص لـشوف تيفي من قلب إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي حقيقة الصورة الرائجة + فيديو | بوليتيك

مصدر خاص لـ''شوف تيفي'' من قلب إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

وكالة الأناضول..الملك محمد السادس أصغر قادة إفريقيا سنا وأكثرهم خطفا للأضواء في قمة الإتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 16:30 وكالة الأناضول..الملك محمد السادس أصغر قادة إفريقيا سنا وأكثرهم خطفا للأضواء في قمة الإتحاد الإفريقي | بوليتيك
وكالة الأناضول..الملك محمد السادس أصغر قادة إفريقيا سنا وأكثرهم خطفا للأضواء في قمة الإتحاد الإفريقي
في إطار تغطيتها للقمة 28 للإتحاد الإفريقي، كشفت وكالة الأناضول أن 37 رئيس دولة، وثلاثة نواب رؤساء، وثلاثة نواب رؤساء وزراء، و49 وزراء خارجية، يشاروكون في جلسات الإتحاد الإفريقي.

شوف تيفي

في إطار تغطيتها للقمة 28 للإتحاد الإفريقي، كشفت وكالة الأناضول أن 37 رئيس دولة، وثلاثة نواب رؤساء، وثلاثة نواب رؤساء وزراء، و49 وزراء خارجية، يشاروكون في جلسات الإتحاد الإفريقي.

وقالت قصاصة الأناضول، ''ملك واحد خطف الأضواء خلال القمة''، وهو الملك محمد السادس، عاهل المغرب، أصغر الزعماء الأفارقة المتواجدين في أديس أبابا سنا بعمر 53 عاماً حسب إحصاء للأناضول.

ورغم أن الموضوع الرئيسي للقمة يتمحور حول ''الاستثمار في الشباب'' فإن أعمار الرؤساء الـ 16 الأكبر سناً في القارة السمراء، سواء المشاركين في القمة أو الغائبين عنها، تراوحت بين 70 و 93 عاما، قضوا خلالها فترات حكم انحصرت بين عامين و38 عاماً.

وشاركت مجموعة شرق إفريقيا في القمة على مستوى الرؤساء، بينما سجّل رؤساء وسط وجنوب القارة حضوراً مكثفاً، كما كان الحضور كبيرا من شمال القارة، حيث شارك رؤساء مصر وموريتانيا وملك المغرب، ورئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، فيما يعتبر الرئيس الإريتري اسياس أفورقي الغائب الأكبر والذي يُقاطع القمم الإفريقية منذ عام 2002.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك محمد السادس أصغر القادة القمة الإفريقية المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الزعماء الأفارقة يشيدون بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس | بوليتيك

الزعماء الأفارقة يشيدون بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس

خاص... تصريحات بن كيران حول عودة المغرب للإتحاد الإفريقي تتسبب في أزمة بالقناة الأولى | بوليتيك

خاص... تصريحات بن كيران حول عودة المغرب للإتحاد الإفريقي تتسبب في أزمة بالقناة الأولى

تعرف على المدينة المغربية التي ستحتضن ملحمة وطنية احتفاء بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الافريقي | بوليتيك

تعرف على المدينة المغربية التي ستحتضن ملحمة وطنية احتفاء بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الافريقي

مصدر خاص لـشوف تيفي من قلب إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي حقيقة الصورة الرائجة + فيديو | بوليتيك

مصدر خاص لـ''شوف تيفي'' من قلب إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي حقيقة الصورة الرائجة + فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مواطن إثيوبي يتكلم بالدارجة لشوف تيفي..فرحت بزاف منين عرفت المغرب رجع لمنظمة الاتحاد الافريقي تحت قيادة الملك محمد السادس | بــووز
منذ 17 دقيقة

مواطن إثيوبي يتكلم بالدارجة لشوف تيفي..فرحت بزاف منين عرفت المغرب رجع لمنظمة الاتحاد الافريقي تحت قيادة الملك محمد السادس

تصريح قوي و مؤثر من سيدة تعرضت للإفراغ بكاريان الشنايدر بالبيضاء..رِيْبو لينا بلا معلمونا و اليوم غادي نعسو فالزنقة | بــووز

تصريح قوي و مؤثر من سيدة تعرضت للإفراغ بكاريان الشنايدر بالبيضاء..رِيْبو لينا بلا معلمونا و اليوم غادي نعسو فالزنقة

أولياء أمور تلاميذ مؤسسات غولن بالبيضاء يرفعون دعوة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية | خارج البلاطو

أولياء أمور تلاميذ مؤسسات غولن بالبيضاء يرفعون دعوة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية

نكتة اليوم..شوفوأشنو وْقع فعيادة للأمراض العقلية | نكتة اليوم

نكتة اليوم..شوفوأشنو وْقع فعيادة للأمراض العقلية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الزعماء الأفارقة يشيدون بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس | بوليتيك
منذ 4 دقائق

الزعماء الأفارقة يشيدون بالخطاب التاريخي للملك محمد السادس

حصري: بعد فضيحة الماكياج...سميرة البلوي تغادر صباحيات دوزيم وها علاش | ثقافة و فنون

حصري: بعد فضيحة الماكياج...سميرة البلوي تغادر ''صباحيات دوزيم'' وها علاش

عاجل وحصري.. المحامي الوحش موريتي يستفيق من سباته وهذا ما قام به في قضية سعد المجرد..تفاصيل جد سارة | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. المحامي الوحش موريتي يستفيق من سباته وهذا ما قام به في قضية سعد المجرد..تفاصيل جد سارة

خاص... تصريحات بن كيران حول عودة المغرب للإتحاد الإفريقي تتسبب في أزمة بالقناة الأولى | بوليتيك

خاص... تصريحات بن كيران حول عودة المغرب للإتحاد الإفريقي تتسبب في أزمة بالقناة الأولى

﻿ ﻿
اليوم 17:47 GMT

عاجل وحصري.. المحامي الوحش موريتي يستفيق من سباته وهذا ما قام به في قضية سعد المجرد..تفاصيل جد سارة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.