خطير..سيناريو دهس شرطي بطنجة يتكرر.. سيارة تدهس شرطي مرور وتفر بطنجة.. وهذه هي التفاصيل ﻿

''شوف تيفي''
شهدت ساحة كاستيا، على مستوى شارع فيصل بن عبد العزيز بمدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء، وقوع حادث خطير، بعدما دهست سيارة خفيفة شرطي مرور.
وحسب مصادر متطابقة من طنجة فإن سائق السيارة رفض الامتثال لشرطي المرور، ليقوم في مشهد مروع بدهسه بطريقة مروعة، قبل أن يفر من عين المكان إلى وجهة غير معلومة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطي، تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن هوية سائق السيارة.
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