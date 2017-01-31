 مصدر خاص لـ''شوف تيفي'' من قلب إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي حقيقة الصورة الرائجة + فيديو ﻿
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مصدر خاص لـشوف تيفي من قلب إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي حقيقة الصورة الرائجة + فيديو | بوليتيك

مصدر خاص لـ''شوف تيفي'' من قلب إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي

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مصدر خاص لـ''شوف تيفي'' من قلب إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي حقيقة الصورة الرائجة + فيديو

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 15:31 مصدر خاص لـشوف تيفي من قلب إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي حقيقة الصورة الرائجة + فيديو | بوليتيك
مصدر خاص لـ''شوف تيفي'' من قلب إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي حقيقة الصورة الرائجة + فيديو
مصدر خاص لـ''شوف تيفي'' من إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي حقيقة الصورة الرائجة

شوف تيفي

مباشرة بعد انتهاء الملك محمد السادس من إلقاء خطابه أمام قادة الدول الاتحاد الإفريقي، روجت عدد من المواقع الإلكترونية صورة للملك محمد السادس داخل القاعة خلف الوفد المغربي، تقول من خلالها إن الملك أذرف الدموع بعد إلقائه للخطاب.
وفند مصدر من داخل قاعة الاتحاد الإفريقي بإثيوبيا لـ''شوف تيفي'' أن يكون الملك محمد السادس قد أذرف دموعا بعد إلقائه للخطاب الملكي التاريخي والقوي أمام قادة الدول الإفريقية، مؤكدا بالقول ''إن تلك الصورة الرائجة كانت قبل الخطاب وليس بعده وبالتالي إن تلك الالتماعة على خد الملك كانت مجرد انعكاس للضوء وليس دموعا''.
وكان الملك محمد السادس قد ألقى خطابا قويا أمام الزعماء والقادة الأفارقة بمقر الاتحاد الإفريقي، بعد غياب المغرب عنه لمدة 33 سنة، شد إليه انتباه قادة الدول الإفريقية الذين صفقوا له بحرارة.

مصدر خاص لـ''شوف تيفي'' من قلب إثيوبيا : الملك محمد السادس لم يذرف دموعا بعد إلقاء الخطاب..وهاهي حقيقة الصورة الرائجة + صورة

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الملك محمد السادس الاتحاد الإفريقي دموع الملك

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