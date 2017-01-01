هام للمغاربة: ترامب يفرض عليكم الكشف عن حسابكم في الفايسبوك وأرقام هواتفكم قبل الدخول إلى أمريكا ﻿

تناولت العديد من المواقع الإخبارية العالمية، خبرا مثيرا للجدل، له علاقة بالرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي لم يكتفي بقراره في المنع المؤقت لدخول مواطنين من 7 دول إسلامية، ويتعلق الأمر

''شوف تيفي''

تناولت العديد من المواقع الإخبارية العالمية، خبرا مثيرا للجدل، له علاقة بالرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي لم يكتفي بقراره في المنع المؤقت لدخول مواطنين من 7 دول إسلامية، ويتعلق الأمر بنيته في فرض شرط جديد لا يصدق على جميع الزوار الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة مستقبلا.

و حسب ما نشره موقع'' روسيا اليوم'' فإن الشرط الجديد، وحسب ما نقلته قناة ''CNN'' يتمثل في إلزام الراغبين في الدخول إلى بلاد العم سام بإطلاع السلطات الأمريكية على نشاطهم الإلكتروني بالكامل، وأيضا المواقع التي يزورونها ومواقع التواصل الاجتماعي المشتركين فيها ''الفايسبوك،تويتر،الانستغرام '' وغيرها، بالإضافة إلى اطلاع السلطات الأمريكية على جميع أرقام الهواتف التي بحوزتهم.

وأوضح الموقع ذاته بأن المسافرين الذين لن يلتزموا بهذه الشروط، سيحرمون من دخول الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المقترح لازال مبدئيا ومحل دراسة، ولم يتم تطبيقه بعد.

وأشار الموقع الروسي كذلك نقلا عن '' CNN'' بأن ستيفن ميلر مدير سياسة البيت الأبيض، طالب مسؤولين بوزارة الخارجية والجمارك وحرس الحدود ووزارة الأمن الداخلي، مناقشة فرض هذا الشرط الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب، وقع على أمر تنفيذي، نهاية الأسبوع الماضي، يمنع بموجبه مواطنو '' إيران والعراق والصومال والسودان وسوريا واليمن'' من الدخول إلى الأراضي الأمريكية، وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة داخل وخارج أمريكا.