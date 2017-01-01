عملية مزدوجة لإنقاذ شابين مغربي وموريتاني بواسطة المروحية الطبية بوجدة ﻿

أفادت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بأن المروحية الطبية التابعة لها أنقذت، أمس في عملية مزدوجة، شابين اثنين واحد مغربي والثاني موريتاني. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مصلحة المساعدة الطبية

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفادت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بأن المروحية الطبية التابعة لها أنقذت، أمس في عملية مزدوجة، شابين اثنين واحد مغربي والثاني موريتاني. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية (الخامسة) تمكنت، في إطار تدخلاتها لإنقاذ الحالات الاستعجالية، من إسعاف شاب في العشرينيات من عمره، إثر تعرضه لالتهاب بالجهاز الهضمي، حيث تم نقله من المستشفى الإقليمي بالحسيمة إلى المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة.

وأضاف البلاغ أنه تم نقل شاب آخر من أصل موريتاني من المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة لاستكمال علاجاته، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس بالمركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة، والتي تكللت بالنجاح. وأبرز المصدر ذاته أن طاقما طبيا وشبه طبي تابع للمركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة قام بمرافقة المريضين، مشيرا إلى أن هذه العملية استلزمت تنسيقا بين المركزين للتكفل بالحالتين في نفس الوقت.