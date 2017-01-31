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خطير..بتر ساق لص بطريقة مروعة خلال فراره بدراجة نارية في طنجة+صور

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 14:35 خطير..بتر ساق لص بطريقة مروعة خلال فراره بدراجة نارية في طنجة+صور | حوادث و حقوق
خطير..بتر ساق لص بطريقة مروعة خلال فراره بدراجة نارية في طنجة+صور
شهد حي البرانص بطنجة، أمس الاثنين، حادثة خطيرة، بطلها لص قطعت ساقه خلال محاولته الفرار بدراجته النارية مباشرة بعد تنفيذه لعملية سرقة.

''شوف تيفي''

شهد حي البرانص بطنجة، أمس الاثنين، حادثة خطيرة، بطلها لص قطعت ساقه خلال محاولته الفرار بدراجته النارية مباشرة بعد تنفيذه لعملية سرقة.

وحسب مصادر محلية طنجاوية فإن اللص الذي قطعت ساقه،كان يحاول الفرار رفقة شريكه بواسطة دراجة نارية، إلا أنهما اصطدما بسيارة ،ما أسفر عن إصابة الأول وقطع ساقه وإيقاف المواطنين للثاني الذي حاول الفرار من عين المكان.

وأضافت المصادر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصاب إلى مستشفى محمد الخامس، في حين قامت المصالح الأمنية باقتياد الموقوف.
خطير..بتر ساق لص بطريقة مروعة خلال فراره بدراجة نارية في طنجة+صورخطير..بتر ساق لص بطريقة مروعة خلال فراره بدراجة نارية في طنجة+صور

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