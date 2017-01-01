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الملك يبرز المشاريع الاستراتيجية المهمة التي أطلقت بمناسبة الزيارات الملكية للعديد من البلدان الافريقية أهمها مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا وأوروبا

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 14:26 الملك يبرز المشاريع الاستراتيجية المهمة التي أطلقت بمناسبة الزيارات الملكية للعديد من البلدان الافريقية أهمها مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا وأوروبا | بوليتيك
الملك يبرز المشاريع الاستراتيجية المهمة التي أطلقت بمناسبة الزيارات الملكية للعديد من البلدان الافريقية أهمها مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا وأوروبا
كشف الملك محمد السادس من خلال خطابه أمام زعماء قادة دول الإتحاد الإفريقي، أن المغرب إستطاع تطوير علاقات ثنائية قوية وملموسة مع دول القارة الإفريقية، حيث أنه منذ سنة 2000، أبرم المغرب مع البلدان

شوف تيفي

كشف الملك محمد السادس من خلال خطابه أمام زعماء قادة دول الإتحاد الإفريقي، أن المغرب إستطاع تطوير علاقات ثنائية قوية وملموسة مع دول القارة الإفريقية، حيث أنه منذ سنة 2000، أبرم المغرب مع البلدان الإفريقية، حوالي ألف اتفاقية همت مختلف مجالات التعاون.

وأضاف الملك في كلمته التي لاقت ترحيبا كبيرا، أنه بين سنتي 1956 و1999، تم التوقيع على 515 اتفاقية، في حين أنه منذ سنة 2000 إلى اليوم، وصل العدد إلى 949 اتفاقية، أي حوالي الضعف.

وأفاد الملك محمد السادس أنه خلال السنوات الأخيرة قام شخصيا بإعطاء دفعة ملموسة لهذا التوجه، وذلك من خلال تكثيف الزيارات إلى مختلف جهات ومناطق القارة،حيث
تم التوقيع أيضا، خلال كل واحدة من الزيارات الستة والأربعين، التي قام بها إلى 25 بلدا إفريقيا، على العديد من الاتفاقيات في القطاع الخاص.

وعبر الملك محمد السادس، عن سعادته ببلورة مشروع أنبوب الغاز إفريقيا-الأطلسي، مع رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، حيث سيمكن المشروع من نقل الغاز من البلدان المنتجة نحو أوروبا، بل أكثر من ذلك، ستستفيد منه كافة دول إفريقيا الغربية، كما سيساهم في هيكلة سوق كهربائية إقليمية، وسيشكل مصدرا أساسيا للطاقة، وجعله في خدمة التطور الصناعي، فضلا عن كونه سيعزز من التنافسية الاقتصادية، وسيرفع من وتيرة التقدم الاجتماعي.

وسيتيح هذا المشروع حسب الملك محمد السادس، إنتاج الثروات بالبلدان والشعوب المجاورة المعنية، حيث سيخلق حركية قوية، تضفي دينامية تساهم في تحقيق التقدم، وتطوير مشاريع موازية.

 

 

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