فيديو جد خطير..ستة كلاب ضالة تُهاجم ممثلة معروفة بطريقة مروعة+تفاصيل ﻿

تعرضت الممثلة الهندية ''بارول ياداف'' لحادث خطير، أخيرا، أصيبت خلاله بإصابات خطيرة، نتيجة هجوم ستة كلاب ضالة عليها بالقرب من منزلها، الموجود في مدينة مومباي بالهند، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة

''شوف تيفي''

تعرضت الممثلة الهندية ''بارول ياداف'' لحادث خطير، أخيرا، أصيبت خلاله بإصابات خطيرة، نتيجة هجوم ستة كلاب ضالة عليها بالقرب من منزلها، الموجود في مدينة مومباي بالهند، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك'' الروسية.

وأوضحت الوكالة بأن الممثلة الهندية المذكورة، خرجت في نزهة مع كلبها، إلا أنها تفاجأت بـ 6 كلاب ضالة وهي تقوم بالهجوم على كلبها، وخلال محاولتها لإنقاذه تحولت بدورها لهدف لهذه الكلاب التي قامت بالهجوم عليها.

و أضافت ذات الوكالة نقلا عن وسائل إعلام هندية بأن مجموعة من الأشخاص، حاولوا إنقاذ الممثلة، لكنهم فشلوا في ذلك، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة أصيبت في الوجه والساقين واليدين والرقبة، لتجري بسببها عملية جراحية من أجل ترميم الجروح التي أصيبت بها.