 فيديو جد خطير..ستة كلاب ضالة تُهاجم ممثلة معروفة بطريقة مروعة+تفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عملية مزدوجة لإنقاذ شابين مغربي وموريتاني بواسطة المروحية الطبية بوجدة | مجتمع

عملية مزدوجة لإنقاذ شابين مغربي وموريتاني بواسطة المروحية الطبية بوجدة

خطير..بتر ساق لص بطريقة مروعة خلال فراره بدراجة نارية في طنجة+صور | حوادث و حقوق

خطير..بتر ساق لص بطريقة مروعة خلال فراره بدراجة نارية في طنجة+صور

الملك يبرز المشاريع الاستراتيجية المهمة التي أطلقت بمناسبة الزيارات الملكية للعديد من البلدان الافريقية أهمها مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا وأوروبا | بوليتيك

الملك يبرز المشاريع الاستراتيجية المهمة التي أطلقت بمناسبة الزيارات الملكية للعديد من البلدان

الملك محمد السادس من قلب الاتحاد الافريقي..انسحابنا من الاتحاد كان ضروريا و لقد نجحنا في إبرام 949 اتفاقية داخل القارة الافريقية | بوليتيك

الملك محمد السادس من قلب الاتحاد الافريقي..انسحابنا من الاتحاد كان ضروريا و لقد نجحنا في إبرام 949

فيديو جد خطير..ستة كلاب ضالة تُهاجم ممثلة معروفة بطريقة مروعة+تفاصيل | دولي

فيديو جد خطير..ستة كلاب ضالة تُهاجم ممثلة معروفة بطريقة مروعة+تفاصيل

عاجل: تفاصيل جديدة ..ها علاش انسَاحب محامي سعد لمجرد ابراهيم الراشدي من القضية | ثقافة و فنون

عاجل: تفاصيل جديدة ..ها علاش انسَاحب محامي سعد لمجرد ابراهيم الراشدي من القضية

إثيوبيا...تحركات دبلوماسية مكثفة في أروقة مقر الإتحاد الإفريقي دقائق قبل الخطاب الملكي | بوليتيك

إثيوبيا...تحركات دبلوماسية مكثفة في أروقة مقر الإتحاد الإفريقي دقائق قبل الخطاب الملكي

الملك محمد السادس...المغرب عاد للقارة الإفريقية من الباب الواسع وهذه علاقات و إنجازات المغرب مع بعض الدول الإفريقية | بوليتيك

الملك محمد السادس...المغرب عاد للقارة الإفريقية من الباب الواسع وهذه علاقات و إنجازات المغرب مع

عاجل و رسميا هذا هو النص الكامل (بالعربية) للخطاب الملكي التاريخي الذي ألقاه الملك محمد السادس من قلب الاتحاد الافريقي | بوليتيك

عاجل و رسميا هذا هو النص الكامل (بالعربية) للخطاب الملكي التاريخي الذي ألقاه الملك محمد السادس من

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

فيديو جد خطير..ستة كلاب ضالة تُهاجم ممثلة معروفة بطريقة مروعة+تفاصيل

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 13:57 فيديو جد خطير..ستة كلاب ضالة تُهاجم ممثلة معروفة بطريقة مروعة+تفاصيل | دولي
فيديو جد خطير..ستة كلاب ضالة تُهاجم ممثلة معروفة بطريقة مروعة+تفاصيل
تعرضت الممثلة الهندية ''بارول ياداف'' لحادث خطير، أخيرا، أصيبت خلاله بإصابات خطيرة، نتيجة هجوم ستة كلاب ضالة عليها بالقرب من منزلها، الموجود في مدينة مومباي بالهند، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة

 ''شوف تيفي''

تعرضت الممثلة الهندية ''بارول ياداف'' لحادث خطير، أخيرا، أصيبت خلاله بإصابات خطيرة، نتيجة هجوم ستة كلاب ضالة عليها بالقرب من منزلها، الموجود في مدينة مومباي بالهند، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك'' الروسية.

 وأوضحت الوكالة بأن الممثلة الهندية المذكورة، خرجت في نزهة مع كلبها، إلا أنها تفاجأت بـ 6 كلاب ضالة وهي تقوم بالهجوم على كلبها، وخلال محاولتها لإنقاذه تحولت بدورها لهدف لهذه الكلاب التي قامت بالهجوم عليها.

و أضافت ذات الوكالة نقلا عن وسائل إعلام هندية بأن مجموعة من الأشخاص، حاولوا إنقاذ الممثلة، لكنهم فشلوا في ذلك، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة أصيبت في الوجه والساقين واليدين والرقبة، لتجري بسببها عملية جراحية من أجل ترميم الجروح التي أصيبت بها.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الممثلة لهندية الكلاب الضالة بارول ياداف الإنقاذ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: المغربي بريء من الهجوم المسلح على مسجد بكندا والشرطة تطلق سراحه | دولي

عاجل: المغربي بريء من الهجوم المسلح على مسجد بكندا والشرطة تطلق سراحه

عاجل: ترامپ يقيل القاضية سالي ياتس القائمة بأعمال النائب العام بعد رفضها الإنصياع لقراراته الخاصة بالهجرة والحظر وإعلانها أنها لن تدافع عنها | دولي

عاجل: ترامپ يقيل القاضية ''سالي ياتس '' القائمة بأعمال النائب العام بعد رفضها الإنصياع لقراراته الخاصة بالهجرة والحظر وإعلانها أنها لن تدافع عنها

وزارة الشؤون الخارجية تؤكد وفاة مواطن تونسي وإصابة اثنين آخرين أحدهما حالته حرجة في إعتداء كيبيك | دولي

وزارة الشؤون الخارجية تؤكد وفاة مواطن تونسي وإصابة اثنين آخرين أحدهما حالته حرجة في إعتداء كيبيك

دولة أوروبية أخرى تسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة..وهذه هي التفاصيل | دولي

دولة أوروبية أخرى تسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نكتة اليوم..شوفوأشنو وْقع فعيادة للأمراض العقلية | نكتة اليوم
منذ 9 دقائق

نكتة اليوم..شوفوأشنو وْقع فعيادة للأمراض العقلية

لقطة اليوم..سيلفي مع الملك في قلب مقر الإتحاد الإفريقي..شاهد ردة فعل الملك محمد السادس | قنوات أخرى

لقطة اليوم..سيلفي مع الملك في قلب مقر الإتحاد الإفريقي..شاهد ردة فعل الملك محمد السادس

لحظة إغماء مباشرة..شوفو أشنو وقع لسيدة بغاو يْريْبُو ليها دارها فكاريان الشنايدر بالبيضاء | بــووز

لحظة إغماء مباشرة..شوفو أشنو وقع لسيدة بغاو يْريْبُو ليها دارها فكاريان الشنايدر بالبيضاء

كلمات مؤثرة للملك محمد السادس تحظى بتصفيق حار..لقد اخترنا العودة لديارنا وعائلتنا الإفريقية | قنوات أخرى

كلمات مؤثرة للملك محمد السادس تحظى بتصفيق حار..''لقد اخترنا العودة لديارنا وعائلتنا الإفريقية ''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عملية مزدوجة لإنقاذ شابين مغربي وموريتاني بواسطة المروحية الطبية بوجدة | مجتمع
منذ 45 دقيقة

عملية مزدوجة لإنقاذ شابين مغربي وموريتاني بواسطة المروحية الطبية بوجدة

خطير..بتر ساق لص بطريقة مروعة خلال فراره بدراجة نارية في طنجة+صور | حوادث و حقوق

خطير..بتر ساق لص بطريقة مروعة خلال فراره بدراجة نارية في طنجة+صور

الملك يبرز المشاريع الاستراتيجية المهمة التي أطلقت بمناسبة الزيارات الملكية للعديد من البلدان الافريقية أهمها مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا وأوروبا | بوليتيك

الملك يبرز المشاريع الاستراتيجية المهمة التي أطلقت بمناسبة الزيارات الملكية للعديد من البلدان

الملك محمد السادس من قلب الاتحاد الافريقي..انسحابنا من الاتحاد كان ضروريا و لقد نجحنا في إبرام 949 اتفاقية داخل القارة الافريقية | بوليتيك

الملك محمد السادس من قلب الاتحاد الافريقي..انسحابنا من الاتحاد كان ضروريا و لقد نجحنا في إبرام 949

﻿ ﻿
اليوم 11:39 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يصل إلى مقر الاتحاد الافريقي و خطاب تاريخي لأول مرة من قلب الاتحاد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.