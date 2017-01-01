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عاجل: تفاصيل جديدة ..ها علاش انسَاحب محامي سعد لمجرد ابراهيم الراشدي من القضية

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 13:54 عاجل: تفاصيل جديدة ..ها علاش انسَاحب محامي سعد لمجرد ابراهيم الراشدي من القضية | ثقافة و فنون
عاجل: تفاصيل جديدة ..ها علاش انسَاحب محامي سعد لمجرد ابراهيم الراشدي من القضية
كشف محامي سعد لمجرد المغربي ابراهيم الراشدي المنسحب أخيرا من القضية، حقائق جديدة بخصوص انسحابه من الترافع في هذه القضية المثيرة للجدل، التي هزت الوسط الفني العربي.

شوف تيفي
كشف محامي سعد لمجرد المغربي ابراهيم الراشدي المنسحب أخيرا من القضية، حقائق جديدة بخصوص انسحابه من الترافع في هذه القضية المثيرة للجدل، التي هزت الوسط الفني العربي.
وأوضح الراشدي في تصريح لـ''النهار'' اللبنانية صباح اليوم الثلاثاء، أن الانسحاب تم بالاتفاق مع المجرد بعد إبلاغه عدم قدرته على مواكبة القضية، لأسباب تعود لالتزامه بقضايا أخرى في المغرب، ولا يمكن أن يتنقل بكثرة بين فرنسا والمغرب.
وأكد الراشدي لنفس المصدر أنه وفقا لاتفاقية موقعة بين المغرب وفرنسا، يحق لأي محامي مغربي الترافع أمام المحاكم الفرنسية، وفي المقابل يسمح للمحامين الفرنسيين الترفّع أمام المحاكم المغربية والتكلم باللغة العربية، لافتاً إلى أن من يربط أسباب انسحابه بهذا الأمر ما هو إلا ''جاهل''.
وأضاف الراشدي أن قضية المجرد ليست الأولى التي يترفع عنها في فرنسا، بل سبق أن تولى عدداً آخر من الملفات وترفع أمام المحاكم الفرنسية.
جدير بالذكر أن قضية سعد لمجرد دخلت بداية هذا الأسبوع شهرها الرابع، حيث ما يزال نجم الأغنية المغاربية يقبع بسجن فلوري بباريس، في انتظار مواجهته بمتهمته لورا بريول.

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سعدلمجرد فرنسا لورابريول سجن باريس محامي

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