إثيوبيا...تحركات دبلوماسية مكثفة في أروقة مقر الإتحاد الإفريقي دقائق قبل الخطاب الملكي ﻿

كشفت تقارير إعلامية، عن تحركات مكثفة للدبلوماسية المغربية المتواجدة بالعاصمة أديس أبابا، منذ الإعلان الرسمي يوم أمس الإثنين عن عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، رغم عراقيل بعض الدول المعروفة

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كشفت تقارير إعلامية، عن تحركات مكثفة للدبلوماسية المغربية المتواجدة بالعاصمة أديس أبابا، منذ الإعلان الرسمي يوم أمس الإثنين عن عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، رغم عراقيل بعض الدول المعروفة تاريخيا بعدائها للوحدة الترابية للمغرب.

وشوهد كل من وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية ناصر بورطة، وهما يتجولان في أروقة مقر الإتحاد الإفريقي، خاصة قرب قاعة الجلسات الرئيسية التي يرتقب أن يوجه فيها المغرب خطابه التاريخي أمام أعضاء القمة 28 للإتحاد الإفريقي.

ويتوقع أن يلقي الملك محمد السادس خطابا لزعماء الدول الإفريقية بعد يوم واحد فقط على إعلان عودة المغرب، حيث يعتبر الخطاب الملكي الحدث الأبرز في اليوم الثاني من قمة الإتحاد الإفريقي بعد 32 سنة، على إنسحاب المغرب من المنظمة الإفريقية.

وحسب ذات المصادر الإعلامية، فأغلب القنوات تجندت صباح اليوم لنقل خطاب الملك، بعد المتابعة الكبيرة للشعوب الإفريقية للقمة الحالية، التي عرفت نقطة عودة المغرب الحدث الأبرز في جدول أعمالها.