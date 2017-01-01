عاجل وبالفيديو..إستقبال حار للملك محمد السادس من طرف زعماء الدول الإفريقية داخل منظمة الاتحاد الافريقي ﻿

مباشرة بعد دخول الملك محمد السادس، ألقى رئيس الإتحاد الإفريقي كلمة ترحيبية لحضور الملك شخصيا للجلسة العامة في اليوم الثاني من أشغال قمة الإتحاد الإفريقي في دورتها 28.

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مباشرة بعد دخول الملك محمد السادس، ألقى رئيس الإتحاد الإفريقي كلمة ترحيبية لحضور الملك شخصيا للجلسة العامة في اليوم الثاني من أشغال قمة الإتحاد الإفريقي في دورتها 28.

وقام الحاضرون بالجلسة بالتصفيق ترحيبا بحضور الملك محمد السادس، حيث تعالت صيحات الحاضرين مرحبة بالملك وبعودته إلى منظمة الإتحاد الإفريقي بعد 32 سنة على مغادرة المغرب بعد قبول المنظمة لعضوية الكيان الوهمي البوليساريو.

ويلقي الملك محمد السادس في هذه الأثناء خطابا أمام زعماء الدول الإفريقية المشاركين في القمة 28 لمنظمة الإتحاد الإفريقي، مباشرة بعد نهاية تعيين مسؤولي الأجهزة التنظيمية للإتحاد الإفريقي في الجلسة التي إنطلقت قبل قليل.





