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بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 12:57 عاجل: الملك محمد السادس من قلب مقر الاتحاد الافريقي: إشتقت لكم كثيرا | بوليتيك
عاجل: الملك محمد السادس من قلب مقر الاتحاد الافريقي: إشتقت لكم كثيرا
استهل الملك محمد السادس خطابه التاريخي من قلب مقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا ،بكلمة ترحيبية عبر من خلالها عن اشتياقه الكبير لهذه المنظمة بعد 32 سنة من الغياب .

شوف تيفي:

استهل الملك محمد السادس خطابه التاريخي من قلب مقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا ،بكلمة ترحيبية عبر من خلالها عن اشتياقه الكبير لهذه المنظمة بعد 32 سنة من الغياب .

و قال الملك محمد السادس، الذي يلقي خطابا تاريخيا باللغة الفرنسية في هذه الأثناء أمام قادة الدول الافريقية،''اشتقت لكم كثيرا و أخيرا عدتُ لمنزلي ..''.

و كان الملك محمد السادس قد حل ، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الافريقي باديس ابابا و حظي باستقبال حار من طرف الحاضرين

وبهذه المناسبة، حضر الملك حفل أداء اليمين من قبل كل من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فاكي محمد وكذا باقي مفوضي الاتحاد.

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عاجل: الملك محمد السادس من قلب مقر الاتحاد الافريقي: إشتقت لكم كثيرا

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اليوم 11:39 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يصل إلى مقر الاتحاد الافريقي و خطاب تاريخي لأول مرة من قلب الاتحاد

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