عاجل: الملك محمد السادس من قلب مقر الاتحاد الافريقي: إشتقت لكم كثيرا ﻿

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استهل الملك محمد السادس خطابه التاريخي من قلب مقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا ،بكلمة ترحيبية عبر من خلالها عن اشتياقه الكبير لهذه المنظمة بعد 32 سنة من الغياب .
و قال الملك محمد السادس، الذي يلقي خطابا تاريخيا باللغة الفرنسية في هذه الأثناء أمام قادة الدول الافريقية،''اشتقت لكم كثيرا و أخيرا عدتُ لمنزلي ..''.
و كان الملك محمد السادس قد حل ، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الافريقي باديس ابابا و حظي باستقبال حار من طرف الحاضرين
وبهذه المناسبة، حضر الملك حفل أداء اليمين من قبل كل من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فاكي محمد وكذا باقي مفوضي الاتحاد.
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