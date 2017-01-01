عاجل:بعد 32 سنة..الملك يصل مقر الإتحاد الإفريقي وسط ترحيب كبير وهكذا كانت ردة فعل القادة الأفارقة ﻿

وصل في هذه اللحظات الملك محمد السادس إلى الجلسة التي ستنعقد قبل قليل بالمقر الرئيسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي.

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وصل في هذه اللحظات الملك محمد السادس إلى الجلسة التي ستنعقد قبل قليل بالمقر الرئيسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي.

وكشقت تقارير إعلامية، أن الملك محمد السادس ولج القاعة المخصصة للجلسة العلنية بحضور زعماء 54 دولة إفريقية، حيث مباشرة بعد دخول الملك صفقت وفود الدول الصديقة للمغرب بعودة المغرب الرسمية بعد 32 سنة من الغياب.

وسيلقي الملك محمد السادس، خطابا تاريخيا بعد يوم واحد من إعلان عودة المغرب بشكل رسمي لمنظمة الإتحاد الإفريقي، حيث يسود ترقب كبير للكلمة التي سيلقيها الملك أمام زعماء الدول الإفريقية.