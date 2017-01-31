عاجل..حريق مهول بملهى ليلي في أكادير بسبب الشيشة..وهذه هي التفاصيل+صورة ﻿

''شوف تيفي''
علمت ''شوف تيفي'' بأن حريقا مهولا، اندلع قبل قليل من يومه الثلاثاء في المنطقة السياحية لمدينة أكادير.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة، اندلع في المنطقة المخصصة لإشعال الفحم الخاص بالنرجيلة ''الشيشة''.
وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة للوقاية المدينة، تقوم في هذه اللحظات بحضور المصالح الأمنية، بمحاولات لإخماد النيران التي انتشرت بشكل سريع .
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