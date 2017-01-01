عاجل:الملك محمد السادس يصل إلى مقر الاتحاد الافريقي و خطاب تاريخي لأول مرة من قلب الاتحاد ﻿

وصل قبل لحظات الملك محمد السادس إلى مقر الاتحاد الافريقي حيث من المنتظر أن يلقي قبل قليل من يومه الثلاثاء ،خطابا تاريخيا لأول مرة من قلب الاتحاد . و يأتي خطاب الملك أمام زعماء الدول الإفريقية

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وصل قبل لحظات الملك محمد السادس إلى مقر الاتحاد الافريقي حيث من المنتظر أن يلقي بعد قليل من يومه الثلاثاء ،خطابا تاريخيا لأول مرة من قلب الاتحاد .

و يأتي خطاب الملك أمام زعماء الدول الإفريقية الحاضرين للقمة 28 للاتحاد الإفريقي، بعد يوم واحد فقط على إعلان عودة المغرب رسميا للمنظمة القارية



و قالت مصادر إعلامية إثيوبية، إن الملك محمد السادس سيحضر للجلسة الختامية للقمة الإفريقية، حيث سيوجه خطابا للزعماء الأفارقة الحاضرين بالقمة، والذين وافقوا بالأغلبية على عودة المغرب، بعد 32 سنة على إنسحاب المغرب في الدورة 20 بأديس أبابا، إحتجاجا على قبول عضوية البوليساريو.



وأعلن بشكل رسمي يوم أمس الإثنين في إفتتاح القمة الإفريقية 28 من طرف رئيس الإتحاد الإفريقي عن قبول عضوية المغرب رسميا .