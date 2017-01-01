 يا ربي السلامة..مجزرة الجديدة تتكرر: شخص يدعى أنه المهدي المنتظر ذبح ابن شقيقه وحاول قتل أفراد أسرته باليوسفية.. وهذه هي التفاصيل المثيرة والصادمة+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد البث الحي والمباشر للخطاب الملكي الذي سيوجهه الملك محمد السادس أمام قمة الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

شاهد البث الحي والمباشر للخطاب الملكي الذي سيوجهه الملك محمد السادس أمام قمة الإتحاد الإفريقي

عاجل:بعد 32 سنة..الملك يصل مقر الإتحاد الإفريقي وسط ترحيب كبير وهكذا كانت ردة فعل القادة الأفارقة | بوليتيك

عاجل:بعد 32 سنة..الملك يصل مقر الإتحاد الإفريقي وسط ترحيب كبير وهكذا كانت ردة فعل القادة الأفارقة

عاجل..حريق مهول بملهى ليلي في أكادير بسبب الشيشة..وهذه هي التفاصيل+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بملهى ليلي في أكادير بسبب الشيشة..وهذه هي التفاصيل+صورة

الرئيس التشادي يشيد بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي | بوليتيك

الرئيس التشادي يشيد بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

عاجل:الملك محمد السادس يصل إلى مقر الاتحاد الافريقي و خطاب تاريخي لأول مرة من قلب الاتحاد | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يصل إلى مقر الاتحاد الافريقي و خطاب تاريخي لأول مرة من قلب الاتحاد

يا ربي السلامة..مجزرة الجديدة تتكرر: شخص يدعى أنه المهدي المنتظر ذبح ابن شقيقه وحاول قتل أفراد أسرته باليوسفية.. وهذه هي التفاصيل المثيرة والصادمة+فيديو | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مجزرة الجديدة تتكرر: شخص يدعى أنه المهدي المنتظر ذبح ابن شقيقه وحاول قتل أفراد

بث مباشر للخطاب التاريخي للملك محمد السادس لأول مرة من قلب الاتحاد الافريقي | بوليتيك

بث مباشر للخطاب التاريخي للملك محمد السادس لأول مرة من قلب الاتحاد الافريقي

عاجل: المغربي بريء من الهجوم المسلح على مسجد بكندا والشرطة تطلق سراحه | دولي

عاجل: المغربي بريء من الهجوم المسلح على مسجد بكندا والشرطة تطلق سراحه

مثير..المغاربة يسمعون مرة أخرى أصواتاً مرعبة وغريبة | مجتمع

مثير..المغاربة يسمعون مرة أخرى أصواتاً مرعبة وغريبة

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

يا ربي السلامة..مجزرة الجديدة تتكرر: شخص يدعى أنه المهدي المنتظر ذبح ابن شقيقه وحاول قتل أفراد أسرته باليوسفية.. وهذه هي التفاصيل المثيرة والصادمة+فيديو

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 11:35 يا ربي السلامة..مجزرة الجديدة تتكرر: شخص يدعى أنه المهدي المنتظر ذبح ابن شقيقه وحاول قتل أفراد أسرته باليوسفية.. وهذه هي التفاصيل المثيرة والصادمة+فيديو | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..مجزرة الجديدة تتكرر: شخص يدعى أنه المهدي المنتظر ذبح ابن شقيقه وحاول قتل أفراد أسرته باليوسفية.. وهذه هي التفاصيل المثيرة والصادمة+فيديو
اهتزت أحد دواوير منطقة جماعة ايغود ضواحي مدينة اليوسفية، على وقع جريمة مروعة، بطلها شخص في عقده الثالث، أقدم على ذبح ابن شقيقه من الوريد إلى الوريد،وحاول قتل باقي أفراد عائلته بواسطة سكين من الحجم

 ''شوف تيفي''

 اهتزت أحد دواوير منطقة جماعة ايغود ضواحي مدينة اليوسفية، على وقع جريمة مروعة، بطلها شخص في عقده الثالث، أقدم على ذبح ابن شقيقه من الوريد إلى الوريد،وحاول قتل باقي أفراد عائلته بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل الحادثة التي وقعت فصولها أول أمس الأحد، فإن المعني بالأمر البالغ من العمر 36 سنة والذي يعاني من اضطرابات نفسية، كان مسلحا بسكينين من الحجم الكبير، وقام بذبح ابن أخته من الوريد إلى الوريد،ثم حاول قتل قريباته اللائي كن بالمنزل، إلا أن أحد أصهاره، تدخل في الوقت المناسب وتمكن من شل حركته بالرغم من تعرضه لمجموعة من الطعنات.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الطفل الضحية، تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي ومنه إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش نظرا لخطورة حالته وإصابته بقطع على مستوى القصبة الهوائية، بينما قامت مصالح الدرك الملكي بإيقاف مرتكب الجريمة الذي سبق أن تم إيداعه أخيرا، بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة آسفي، نتيجة إصابته بأزمة نفسية جعلته يصرخ لأيام طويلة وهو يردد عبارات غير مفهومة من بينها أنه المهدي المنتظر.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي اليوسفية الدرك الملكي مستشفى محمد الخامس آسفي مراكش الذبح المهدي المنتظر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..حريق مهول بملهى ليلي في أكادير بسبب الشيشة..وهذه هي التفاصيل+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بملهى ليلي في أكادير بسبب الشيشة..وهذه هي التفاصيل+صورة

صادم.. شخص يقتل أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته بالرصاص | حوادث و حقوق

صادم.. شخص يقتل أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته بالرصاص

حجز كمية مهمة من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

حجز كمية مهمة من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك بالدار البيضاء

خطير.. زوجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تكريسات في البيضاء وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

خطير.. زوجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ''تكريسات '' في البيضاء وها شنو وقع ليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد 32 سنة..استقبال حار للملك محمد السادس داخل مقر الاتحاد الافريقي..شوفو حفاوة الاستقبال | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

بعد 32 سنة..استقبال حار للملك محمد السادس داخل مقر الاتحاد الافريقي..شوفو حفاوة الاستقبال

شاهد في لقطة نادرة..رينارد مدرب المنتخب المغربي ينحني للحضرى ويقدم له التحية | زووم

شاهد في لقطة نادرة..رينارد مدرب المنتخب المغربي ينحني للحضرى ويقدم له التحية

بالفيديو | ردود أفعال وسخرية رواد مواقع التواصل رغم فوز مصر على المغرب | قنوات أخرى

بالفيديو | ردود أفعال وسخرية رواد مواقع التواصل رغم فوز مصر على المغرب

3.7 مليار متصل بالإنترنت في العالم | قنوات أخرى

3.7 مليار متصل بالإنترنت في العالم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شاهد البث الحي والمباشر للخطاب الملكي الذي سيوجهه الملك محمد السادس أمام قمة الإتحاد الإفريقي | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

شاهد البث الحي والمباشر للخطاب الملكي الذي سيوجهه الملك محمد السادس أمام قمة الإتحاد الإفريقي

عاجل:بعد 32 سنة..الملك يصل مقر الإتحاد الإفريقي وسط ترحيب كبير وهكذا كانت ردة فعل القادة الأفارقة | بوليتيك

عاجل:بعد 32 سنة..الملك يصل مقر الإتحاد الإفريقي وسط ترحيب كبير وهكذا كانت ردة فعل القادة الأفارقة

عاجل..حريق مهول بملهى ليلي في أكادير بسبب الشيشة..وهذه هي التفاصيل+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بملهى ليلي في أكادير بسبب الشيشة..وهذه هي التفاصيل+صورة

الرئيس التشادي يشيد بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي | بوليتيك

الرئيس التشادي يشيد بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

﻿ ﻿
اليوم 11:39 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يصل إلى مقر الاتحاد الافريقي و خطاب تاريخي لأول مرة من قلب الاتحاد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.