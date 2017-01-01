يا ربي السلامة..مجزرة الجديدة تتكرر: شخص يدعى أنه المهدي المنتظر ذبح ابن شقيقه وحاول قتل أفراد أسرته باليوسفية.. وهذه هي التفاصيل المثيرة والصادمة+فيديو ﻿

اهتزت أحد دواوير منطقة جماعة ايغود ضواحي مدينة اليوسفية، على وقع جريمة مروعة، بطلها شخص في عقده الثالث، أقدم على ذبح ابن شقيقه من الوريد إلى الوريد،وحاول قتل باقي أفراد عائلته بواسطة سكين من الحجم

''شوف تيفي''

اهتزت أحد دواوير منطقة جماعة ايغود ضواحي مدينة اليوسفية، على وقع جريمة مروعة، بطلها شخص في عقده الثالث، أقدم على ذبح ابن شقيقه من الوريد إلى الوريد،وحاول قتل باقي أفراد عائلته بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل الحادثة التي وقعت فصولها أول أمس الأحد، فإن المعني بالأمر البالغ من العمر 36 سنة والذي يعاني من اضطرابات نفسية، كان مسلحا بسكينين من الحجم الكبير، وقام بذبح ابن أخته من الوريد إلى الوريد،ثم حاول قتل قريباته اللائي كن بالمنزل، إلا أن أحد أصهاره، تدخل في الوقت المناسب وتمكن من شل حركته بالرغم من تعرضه لمجموعة من الطعنات.



وأضافت المصادر ذاتها بأن الطفل الضحية، تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي ومنه إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش نظرا لخطورة حالته وإصابته بقطع على مستوى القصبة الهوائية، بينما قامت مصالح الدرك الملكي بإيقاف مرتكب الجريمة الذي سبق أن تم إيداعه أخيرا، بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة آسفي، نتيجة إصابته بأزمة نفسية جعلته يصرخ لأيام طويلة وهو يردد عبارات غير مفهومة من بينها أنه المهدي المنتظر.



