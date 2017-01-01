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عاجل: المغربي بريء من الهجوم المسلح على مسجد بكندا والشرطة تطلق سراحه

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 10:10 عاجل: المغربي بريء من الهجوم المسلح على مسجد بكندا والشرطة تطلق سراحه | دولي
عاجل: المغربي بريء من الهجوم المسلح على مسجد بكندا والشرطة تطلق سراحه
كشف موقع ''sudinfo.be''، بأن المغربي محمد خدير، الذي تم اعتقاله عقب الهجوم المسلح على مسجد بكبيك تم الإفراج عنه بعد أن تبين للشرطة التركية بأنه بريء، حيث تم اعتباره مجرد شاهد على هذا الهجوم الذي نفذه

 ''شوف تيفي''

كشف موقع ''sudinfo.be''، بأن المغربي محمد خدير، الذي تم اعتقاله عقب الهجوم المسلح على مسجد بكبيك تم الإفراج عنه بعد أن تبين للشرطة التركية بأنه بريء، حيث تم اعتباره مجرد شاهد على هذا الهجوم الذي نفذه الكندي المدعو ''ألكسندر بيسونيت''.

وكانت وسائل إعلام كندية في كشفها عن المعطيات الأولية لهذا الهجوم الذي سقط خلاله 6 أشخاص، قد أشارت إلى أن مغربيا وكنديا تورطا في تنفيذ هذا الهجوم الدموي الذي هز كندا،وقد تم إعتقالهما معا مباشرة بعد الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا، قامت ليلة أمس الاثنين، في وقت متأخر من الليل بوقفات تضامنية مع عائلات ضحايا مسجد كيبيك.

 

 

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المغرب شوف تيفي المغربي الهجوم المسلح الشرطة التركية مسجد كيبيك الشاهد

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