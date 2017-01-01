مثير..المغاربة يسمعون مرة أخرى أصواتاً مرعبة وغريبة ﻿

كشف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سمعوا في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، أصواتا غريبة ومرعبة، تشبه النفخ في بوق كبير و همهمات غير مفهومة.

''شوف تيفي''

كشف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سمعوا في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، أصواتا غريبة ومرعبة، تشبه النفخ في بوق كبير و همهمات غير مفهومة.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع ظهور هذه الأصوات للسنة الثانية على التوالي وفي نفس التوقيت، حيث حاول الجميع معرفة مصدرها والسر وراء ظهورها مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن أسبوعية ''المشعل''، سبق و أن تناولت في أحد أعدادها السنة الماضية، تفاصيل مثيرة بخصوص هذه الأصوات، حينما كشف لها محمد عمراني حنشي وهو خبير دولي في المناخ ومدير سابق لمشروع الاستمطار في المغرب خلال حوار له معه بأن برزخ في البوغاز، أي التقاء البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، هو المسؤول عن هذه الأصوات التي سمعها المغاربة.