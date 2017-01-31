بالصورة..هكذا علقت المغربية بسمة بوسيل و زوجها المصري تامر حسني على إقصاء المنتخب المغربي ﻿

''أداء متميز وأكثر من رائع للمنتخب المغربي، انشاء الله حظ موفق المرة القادمة، ومبروك لمصر'':هكذا علقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني على خسارة منتخب الوطني أمام مصر في بطولة أمم افريقيا

شوف تيفي:

"أداء متميز وأكثر من رائع للمنتخب المغربي، انشاء الله حظ موفق المرة القادمة، ومبروك لمصر":هكذا علقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني على خسارة منتخب الوطني أمام مصر في بطولة أمم افريقيا لكرة القدم، عبر حسابها على الإنستغرام مع صورة لعلم المغرب.

من جانبه علق تامر على فوز منتخب بلاده بالقول"ألف ألف ألف مبروووووووك منتخبنا الوطني أبطال مصر وإفريقيا إن شاء الله شرفتونا يا رجاله الله أكبر يارب دائماً للأمام."

و كان المنتخب المغربي قد أقصي يوم أمس الأحد أمام منتخب الفراعنة بهدف مقابل لا شيئ ضمن منافسات كأس أمم افريقيا.